12月11日星座運勢 雙子把握機遇 獅子當心破財

牡羊座

喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資 運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

回顧和總結是必不可少的環節。

整體運：★★★☆☆

學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，準能讓你笑逐顏開。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計畫地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

今天諸事順利，是個好日子。

整體運：★★★★☆

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

愛情運相當好的一天。

整體運：★★★★★

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

溝通不確實易引發問題。

整體運：★☆☆☆☆

有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶 會有助於睡眠品質。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

快樂應該讓大家分享。

整體運：★★★☆☆

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

積極調整心態，才能遠離煩躁。

整體運：★★☆☆☆

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

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