12月11日星座運勢 雙子把握機遇 獅子當心破財
牡羊座
喜歡的味道自己製造。
整體運：★★★☆☆
今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。
整體運：★★☆☆☆
特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
需努力把握的一天。
整體運：★★☆☆☆
目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
回顧和總結是必不可少的環節。
整體運：★★★☆☆
學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，準能讓你笑逐顏開。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。
整體運：★★★★☆
靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
運勢不錯，努力爭取表現機會。
整體運：★★★☆☆
與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計畫地投遞簡歷，會有不錯的回應。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
今天諸事順利，是個好日子。
整體運：★★★★☆
另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
愛情運相當好的一天。
整體運：★★★★★
熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
溝通不確實易引發問題。
整體運：★☆☆☆☆
有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
快樂應該讓大家分享。
整體運：★★★☆☆
學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
相信自己，勇往直前。
整體運：★★★★☆
各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
積極調整心態，才能遠離煩躁。
整體運：★★☆☆☆
情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
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