12月8日星座運勢 雙子錢財順心 巨蟹貴人相助
牡羊座
不可妄加猜測別人的行為。
整體運：★☆☆☆☆
在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
任務較重，但也別因此而忽略了感情。
整體運：★★☆☆☆
約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
你的善解人意受到眾人的歡迎。
整體運：★★★★★
工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
正視適應群體的重要性。
整體運：★★★★☆
與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
獅子座
別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。
整體運：★★★☆☆
一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
別鑽到錢堆裡生活。
整體運：★★★☆☆
金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸！今天財運微弱，不宜玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
平淡的日子，過得悠閒自在。
整體運：★★★☆☆
工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
情緒變化無常，判斷力下降。
整體運：★★☆☆☆
情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
愛情走到盡頭，應學會放手。
整體運：★★★★☆
苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
摩羯座
偶爾也要自己掌握主導權。
整體運：★★★☆☆
小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
今天頭腦敏銳，做事理性有原則。
整體運：★★★★☆
愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
寬容更能顯示出你的魅力。
整體運：★★☆☆☆
把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你備受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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