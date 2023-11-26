11月26日星座運勢 水瓶財運活絡 摩羯多參加活動
牡羊座
保持平靜，安撫心靈。
整體運：★★★★★
今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
金牛座
想要什麼就主動表達。
整體運：★★★★☆
穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。
整體運：★★★★☆
與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
巨蟹座
謙虛就能掌握更多的知識。
整體運：★★★☆☆
愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
清楚了解自己想要的後再付諸行動。
整體運：★★★☆☆
兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。
整體運：★★★★☆
遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。
整體運：★★★★☆
感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
有時候幸福就在行動之後到來。
整體運：★★★☆☆
今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
能快樂享受生活，很愜意的一天。
整體運：★★★★☆
今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
開心愉快的一天，交友機會多。
整體運：★★★★☆
今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
有利散播愛心，越分享越快樂。
整體運：★★★★☆
善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
錢財在外，多向外活動可拓展財源。
整體運：★★★☆☆
顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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