11月9日星座運勢 雙子桃花運強 雙魚事情順暢
牡羊座
今天你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
相當冷靜理智，處理事務非常有理性。
整體運：★★★★☆
和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計畫者可多了解市場動向，再做決策。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！
整體運：★★★★☆
桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
你選擇快樂，你就會快樂。
整體運：★★★☆☆
今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
借來的好運在你身上效用更大。
整體運：★★☆☆☆
今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
管理好情緒，留意身心健康。
整體運：★☆☆☆☆
今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
運勢平順，有利拓展人脈。
整體運：★★★☆☆
今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
有機會展現多面個性。
整體運：★★☆☆☆
你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
機會來臨前要做足準備。
整體運：★★☆☆☆
感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
今天會顯得固執己見哦！
整體運：★★★☆☆
與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
挑戰與機遇並存。
整體運：★★★★☆
在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠告知，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
心情好，做任何事情都順暢。
整體運：★★★★★
已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
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