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10月17日星座運勢 牡羊心情舒暢 天秤好機遇多

科技紫微網

牡羊座

風和日麗，心情舒暢。

整體運：★★★★★

今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

面對學習或工作，還需靜心。

整體運：★★★☆☆

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

衝動不是天使，是魔鬼。

整體運：★★★★☆

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

自娛自樂也很充實。

整體運：★★★☆☆

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽跟頭。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

獅子座

留意周圍環境變化，保持警覺。

整體運：★★★☆☆

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

勤儉節約是關鍵。

整體運：★★☆☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

會出現不少好的機遇。

整體運：★★★★☆

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

心情開朗，享受甜美的生活。

整體運：★★★★☆

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

一大早就要開始有條理的安排工作。

整體運：★★☆☆☆

愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

應注意生活中的小細節。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想獨處一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

穩定情緒，理清頭緒。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆



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