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9月16日星座運勢 牡羊求職運佳 獅子財源廣進

科技紫微網

今天各星座運勢如何？求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾；進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆…

牡羊座

狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

有利獻出愛心，多幫助身邊的人。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

整體運：★★★★★

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

整體運：★★★★☆

對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

運勢明朗，收穫頗多。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神祕禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源。進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

處女座

好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

整體運：★★★☆☆

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見。女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

留意身心健康是關鍵。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福；不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

運勢一般，切忌暴飲暴食。

整體運：★★★☆☆

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

平安是福，開車外出注意安全。

整體運：★★★☆☆

與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交代要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。

整體運：★★★☆☆

情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

運勢旺盛，及時把握別錯過。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆



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