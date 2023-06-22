我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

6月22日星座運勢 金牛財運飆升 天秤桃花朵朵

科技紫微網

牡羊座

遇到問題越早解決越好。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

認真做好自己。

整體運：★★★★☆

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

宜處理精密、需要耐心的事情。

整體運：★★★☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時，會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，易影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

開朗坦率，今天情緒較高亢。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

思緒比較混亂，應做好情緒管理。

整體運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

失去的，不一定是最珍貴的。

整體運：★★★☆☆

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

越積極，機會越多。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別致的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

運勢較差，需從積極面看待事情。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

風趣幽默，是你贏得人緣的利器。

整體運：★★★★★

與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑置之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，獨自找家安靜的咖啡廳一角靜靜地坐著，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

對於不利你的傳言，要及時澄清。

整體運：★☆☆☆☆

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

好心情會讓你想要好好款待自己。

整體運：★★★★☆

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，紓解工作壓力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 美食 咖啡

上一則

如何快速分辨台灣人和中國人？她曝社群大頭貼「1舉動」

下一則

亞馬遜挨告 暗黑模式害數百萬消費者續訂會員 又難退訂

延伸閱讀

6月20日星座運勢 雙子助人快樂 巨蟹化解誤會

6月20日星座運勢 雙子助人快樂 巨蟹化解誤會
6月19日星座運勢 巨蟹財運欠佳 天蠍投資收網

6月19日星座運勢 巨蟹財運欠佳 天蠍投資收網
6月18日星座運勢 金牛適合傾聽 雙魚學會拒絕

6月18日星座運勢 金牛適合傾聽 雙魚學會拒絕
6月17日星座運勢 雙魚拓展交流 射手充滿信心

6月17日星座運勢 雙魚拓展交流 射手充滿信心

熱門新聞

先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

2023-06-18 19:21
林志玲7年前比基尼照。（取材自微博）

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

2023-06-17 22:09
一名芝加哥女子在健身房跑步機上失足，結果褲子被扯下露出屁股。（影片截圖）

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

2023-06-14 20:03
圖位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。(本報資料照片／記者林宸誼攝影）

沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了

2023-06-20 23:10
瑞士寶盛針對高淨值人士進行美好生活的成本調查，新加坡首次登上全球最貴城市排行榜榜首。(路透)

全球「最貴城市」上海只排第2 紐約竄升到第5名

2023-06-20 01:31

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費