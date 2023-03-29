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3月30日星座運勢 牡羊春風得意 處女幹勁十足

科技紫微網

牡羊座

春風得意的感覺，不可太過張揚。

整體運：★★★★★

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資，進而有所收穫！查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向能起決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

對於不利你的傳言，要及時澄清。

整體運：★☆☆☆☆

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

衝動不是天使，是魔鬼。

整體運：★★★★☆

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

情緒沒有太大波動，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

積極行動總會有收穫的。

整體運：★★★★☆

給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人力銀行或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者經由積極拓展能有機會獲得超出預計的收益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

今天的精神狀態不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

今天粗心大意可能會帶來很大的損失。

整體運：★★☆☆☆

戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做伏地挺身等小運動，鬱悶會很快消除。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

多一分耐心，多一分收獲。

整體運：★★★☆☆

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

合理利用有利時機。

整體運：★★★☆☆

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

整體運：★★☆☆☆

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

學會尋找生活中的側重點。

整體運：★★☆☆☆

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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