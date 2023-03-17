3月17日星座運勢 雙子化解誤會 射手財運欠佳
牡羊座
意料之外的事情對你的打擊較大。
整體運：★★☆☆☆
事業運低落，新計畫的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
心情不好，也不要表露出來！
整體運：★★★★☆
戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
內心平靜，適合化解誤會的一天。
整體運：★★★☆☆
今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
愛情是兩個人的功課。
整體運：★☆☆☆☆
掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
賺錢動力不足。
整體運：★★☆☆☆
財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
工作情緒起伏不斷。
整體運：★★★☆☆
單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
情緒不穩定，易為一些小事動怒。
整體運：★★☆☆☆
今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
事物都有美好的開始。
整體運：★★★★☆
愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
財運欠佳。
整體運：★★★☆☆
老是自以為是的替對方做安排，小心與戀人的關係陷入冰封期；財運不佳，理財謹慎為上，切忌拿出老本孤注一擲；思考能力很強，上班族適合做個計畫書，學生族可以為新學期做份學習計畫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
運勢旺盛，收穫頗多。
整體運：★★★★★
浪漫的咖啡館是情侶約會的好地方，能夠彼此產生情愫，瞬間來電，戀情立刻升溫。財運不錯，今天對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作運佳，適合推行新計畫，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
水瓶座
從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。
整體運：★★★☆☆
適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。
整體運：★★★★☆
今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
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