3月10日星座運勢 獅子桃花運旺 巨蟹注意腳下

牡羊座

有利回憶過去，展望未來。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

你的善解人意受到眾人的歡迎。

整體運：★★★★★

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

遇到小阻力，需理性處理。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

運勢平穩，多留意身心健康。

整體運：★★★☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

總運較好。

整體運：★★★★☆

今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資 需放慢腳步，給自己更多的時間思考。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

靜心等待，可迎來時來運轉。

整體運：★★☆☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

好奇心會讓你捲入是非之中。

整體運：★★★☆☆

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私 還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

遇到問題，不宜找同齡之人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

應注意生活中的小細節。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券 方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

語言也是門藝術。

整體運：★★★☆☆

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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