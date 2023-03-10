我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

3月10日星座運勢 獅子桃花運旺 巨蟹注意腳下

科技紫微網

牡羊座

有利回憶過去，展望未來。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

你的善解人意受到眾人的歡迎。

整體運：★★★★★

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

遇到小阻力，需理性處理。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

運勢平穩，多留意身心健康。

整體運：★★★☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

總運較好。

整體運：★★★★☆

今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

靜心等待，可迎來時來運轉。

整體運：★★☆☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

好奇心會讓你捲入是非之中。

整體運：★★★☆☆

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

遇到問題，不宜找同齡之人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

應注意生活中的小細節。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

語言也是門藝術。

整體運：★★★☆☆

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 隱私 證券

上一則

蔡天鳳案發地辦8小時超渡 有村民吃安眠藥才能入眠

下一則

曾是全球最知名童星 「星期三」吐曾受「被定型」困擾

延伸閱讀

3月9日星座運勢 牡羊敢於爭取 天秤切莫衝動

3月9日星座運勢 牡羊敢於爭取 天秤切莫衝動
3月8日星座運勢 獅子貴在堅持 天蠍好運在外

3月8日星座運勢 獅子貴在堅持 天蠍好運在外
3月7日星座運勢 獅子心態樂觀 天秤諸事順利

3月7日星座運勢 獅子心態樂觀 天秤諸事順利
3月6日星座運勢 雙子充滿力量 天蠍保持愉快

3月6日星座運勢 雙子充滿力量 天蠍保持愉快

熱門新聞

(圖片來源：Shutterstock)

驚蟄將至 石破天驚「2生肖」好運降臨了

2023-03-03 14:59
半強迫式索取小費，讓許多消費者深感困擾。(Gtty Images)

平常給2元、數位支付選3元…半強迫索要小費 失控

2023-03-05 20:51
根據美國稅務及移民諮詢公司Nomad Capitalist發布的護照排行榜，阿拉伯聯合大公國從去年並列第32名，一躍為第一名。圖為杜拜藝術博覽會。（Getty Images）

全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠

2023-03-04 23:44
凱西在減肥之前常常只能在家打電動、看電視。圖擷自YouTube/TLC

減下500磅改變人生 他從處男變成同時擁有6位性伴侶

2023-03-02 15:32
猶他州男子莫里森（右二）與他的三名妻子因2017年一部紀錄片「一夫三妻」走紅，隔年他娶了第四名妻子。圖為紀錄片劇照。（取材自IMDb）

猶他州男擁3妻又娶小20歲嫩妻 她曝「多重婚姻」很幸福

2023-03-03 03:15
一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警。 (取材自臉書)

阿拉斯加出現會走的冷凍豬肉？全身結冰還瘋狂嚼雪吃

2023-03-08 00:28

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客