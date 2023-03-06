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寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

3月6日星座運勢 雙子充滿力量 天蠍保持愉快

科技紫微網

牡羊座

容易出錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

所有的事情認真查核後再做，跟戀人說話，不要隨隨便便毫無遮攔，一個不留神就把對方給惹火了；簽合約前仔細閱讀合約，以免吃虧；工作方面，在文案的處理上，最要留心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

整體運：★★★★★

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計畫，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

家人的理解和支持會讓你充滿力量。

整體運：★★☆☆☆

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害感情；想要轉換跑道的人是個很好的機會，才華容易得到新東家賞識；與家人聚一起吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★☆☆

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方磁場更強勁。投資不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

與「難過」絕緣

整體運：★★★☆☆

今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真。好財運難得顯露，多多與人交流，會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

整體運：★★★★☆

飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

能保持愉快的心態。

整體運：★★★★☆

今天適合邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計畫發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

整體運勢欠佳。

整體運：★☆☆☆☆

約會前可以精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，做出錯誤決定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

頭腦清醒，分析事情相當理性。

整體運：★★★★☆

愛情平淡和睦，雙方都用一種平和的心境來相處、維繫。工作上與前輩深入溝通，可發現不錯的商機，抓住機會即可一蹴而就。財運佳，能從市場變化中洞察良機，雖有較大風險，但利潤豐厚。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座

輕鬆的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

今天情緒時好時壞，自己也很難控制。

整體運：★★☆☆☆

和對方平淡相處時也有可能會發生糾紛，情緒控制不好讓對方很難理解你的行為。財運走勢比較被動，對於金錢有一定的牴觸心理，會想盲目花費。工作上倒還比較順利，但受到情緒影響，也沒有太大的作為。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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