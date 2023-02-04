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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

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2月4日星座運勢 水瓶冷靜處理工作 雙子座財務糾紛多

科技紫微網

牡羊座

嘴甜心善，非常受歡迎。

整體運：★★★★☆

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

學會委婉地拒絕。

整體運：★★★☆☆

桃花頗多，但對你而言，作出委婉的拒絕會好過模稜兩可，溫柔的語氣不僅讓事情圓滿解決，還會因此交到不錯的朋友哦；財運仍有陰霾，還需再等些時候，時機自然會成熟；做著自己頗為滿意的工作，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

財務糾紛多，多留意金錢往來。

整體運：★★★☆☆

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

運勢一般，切忌暴飲暴食。

整體運：★★★☆☆

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。

整體運：★★★★☆

安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

處女座

知足常樂、感恩常樂。

整體運：★★★☆☆

給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

能快樂享受生活，很愜意的一天。

整體運：★★★★☆

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

精力較充沛，信心十足。

整體運：★★★☆☆

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物欲得不到滿足，賺錢欲望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

顯得迷糊又健忘的一天。

整體運：★★★☆☆

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

有時候幸福就在行動之後到來。

整體運：★★★☆☆

今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

身體健康，心情愉快。

整體運：★★★★☆

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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