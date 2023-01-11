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金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

1月11日星座運勢 牡羊桃花旺盛 射手財不露白

科技紫微網

牡羊座

團隊合作是事業突破的關鍵所在。

整體運：★★★★☆

團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣。今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

生意人的財運較好，多留意市場行情。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中瀰漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

出門機會多，注意安全。

整體運：★★☆☆☆

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

注意自己的言行。

整體運：★☆☆☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

站得高看得遠。

整體運：★★☆☆☆

情人對你說些你並不感興趣的事情，也要耐住性子傾聽才好，莫掃了他的興；莫計較眼下的得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利；適時向需要幫助的同事伸出援手，立即能建立起革命友情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

自信能增加個人魅力，提升愛情運。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的欲望。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

與人合作會讓你收穫良多。

整體運：★★★☆☆

過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

人際關係和諧，愛情明朗。

整體運：★★★★☆

人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企畫、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。

整體運：★★☆☆☆

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

運勢平順，多留意感情問題。

整體運：★★★☆☆

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

好事連連。

整體運：★★★★★

今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣分都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘出自身潛力，進而將事業運推向最高點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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