1月7日星座運勢 金牛簽約順利 獅子聚財能力大增
牡羊座
平安是福，開車外出注意安全。
整體運：★★★☆☆
與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
靜心休養最為重要。
整體運：★★★☆☆
雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
歡歡喜喜的才會有好運降臨。
整體運：★★★☆☆
給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。
財運：★★★☆☆
巨蟹座
今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。
整體運：★★★☆☆
展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
運勢出現小高潮。
整體運：★★★★★
個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢，金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★★
處女座
藉助第三方的力量，愛情會更順利。
整體運：★★★★★
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
善用你的好人緣，能結識不少新朋友。
整體運：★★★☆☆
展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。
整體運：★★★★☆
與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
親情是你堅實的後盾。
整體運：★★★☆☆
偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
記得把自己的嘴看緊。
整體運：★★★★☆
今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。
整體運：★★★☆☆
邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
勇敢向前邁進一步。
整體運：★★★★☆
只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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