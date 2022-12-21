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12月21日星座運勢 處女小心散財 摩羯愛情高峰

科技紫微網

牡羊座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢欲望強烈，財務計畫容易被打亂，需要重新規畫一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

金牛座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。

雙子座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★☆☆☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

巨蟹座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

獅子座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

處女座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

天秤座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

天蠍座

總運: ★☆☆☆☆

愛情: ★☆☆☆☆

財運: ★☆☆☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。

射手座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★☆☆☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

摩羯座

總運: ★★★★★

愛情: ★★★★★

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★☆

整體運:

今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇見桃花的好處所；女生路過商店時，會有很強的購買欲，忍不住買下一大堆的食品，雖然很便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。

水瓶座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

雙魚座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

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