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12月16日星座運勢 巨蟹桃花很旺 獅子總體運佳

科技紫微網

牡羊座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

金牛座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★★

整體運:

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

雙子座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

巨蟹座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時備感輕鬆。

獅子座

總運: ★★★★★

愛情: ★★★★★

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★☆

整體運:

有機會與心儀的物件共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

處女座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

天秤座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

天蠍座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

工作上甚為專注，並能獨立策畫，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

射手座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集資訊方便你日後投資；儘量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

摩羯座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★☆☆☆☆

整體運:

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

水瓶座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★☆☆☆☆

整體運:

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的資訊。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

雙魚座

總運: ★☆☆☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★☆☆☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。

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