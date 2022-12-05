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12月5日星座運勢 雙子上司賞識 射手偏財運佳

科技紫微網

牡羊座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收穫。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

金牛座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

雙子座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★★

整體運:

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。

巨蟹座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

獅子座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

處女座

總運: ★★★★★

愛情: ★★★★★

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★☆

整體運:

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

天秤座

總運: ★☆☆☆☆

愛情: ★☆☆☆☆

財運: ★☆☆☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定、有點鬱悶，讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

天蠍座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★☆

整體運:

財運較好，沒有大手筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

射手座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。

摩羯座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你。

水瓶座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★★★

工作: ★★★☆☆

整體運:

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

雙魚座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★☆☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

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