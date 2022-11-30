11月30日星座運勢 牡羊求職面臨選擇障礙 雙子財源旺盛
牡羊座
舉棋不定會讓你錯失良機。
整體運：★★☆☆☆
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
為人做事低調一些，對你有好處。
整體運：★★☆☆☆
工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
收穫豐厚。
整體運：★★★★★
正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★★
巨蟹座
心神安靜，不被外物所打擾。
整體運：★★☆☆☆
今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
多聆聽他人的聲音。
整體運：★★★☆☆
價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！
整體運：★★★☆☆
今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
心情開朗的一天，自信心十足。
整體運：★★★★☆
能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
應避免和對手直接硬拚。
整體運：★★★☆☆
對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
快樂伴隨你左右。
整體運：★★★★☆
今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
太過固執讓同事不滿。
整體運：★☆☆☆☆
情人間易因小問題而引發摩擦，單身者能在一些慶典類活動中找到相談甚歡的異性；工作容易因固執而犯錯，愛根據喜好來做事，表現謙虛方能減小阻力；情緒有些低落，古典民族音樂特別適合此日的你。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！
整體運：★★★★☆
愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
態度決定一切。
整體運：★★★☆☆
與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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