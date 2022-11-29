11月29日星座運勢 巨蟹事業愛情順利 雙魚幸運女神眷顧
牡羊座
比較平和的一天，沒有什麼事情發生。
整體運：★★★☆☆
愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
積極的態度是你好運的原動力。
整體運：★★★★★
事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
雙子座
外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。
整體運：★★★☆☆
網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
事業、愛情都順利的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
戀情可望明朗化，化解誤會。
整體運：★★☆☆☆
今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
不畏懼失去，才易有所得。
整體運：★★★★☆
愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
別讓自己活得太累。
整體運：★★★☆☆
工作沒有頭緒，計畫停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
今天情緒低落，不論做什麼都不順心。
整體運：★☆☆☆☆
今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
你的視聽會受外界因素干擾。
整體運：★★☆☆☆
感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
能量的累積要靠休息。
整體運：★★★★☆
今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
今天的溝通力顯得尤為重要。
整體運：★★☆☆☆
事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
幸運女神眷顧，好消息不斷。
整體運：★★★★☆
今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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