我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

11月24日星座運勢 天秤內心充實 射手工作用心

科技紫微網

牡羊座

易受干擾的一天。

整體運：★★☆☆☆

即便是感情穩定的情侶，在強勢的情感寒流來臨時亦難免受到衝擊，小爭吵隨之而來。財運尚可，易得到親友的援助，從而度過眼前的難關。因工作環境的差強人意而想離開所在工作崗位，對外在條件要求甚高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天容易與人起爭執。

整體運：★☆☆☆☆

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

冷靜處事，切勿感情用事。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

與伴侶結合能讓精神愉悅。

整體運：★★★★★

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

獅子座

內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★☆

今天十分適合出席交際場合，有機會遇到聊得來的對象，在機智言談交流中，發展出微妙的情愫。工作運還不錯，只要你放下面子問題，主動提出需求，同事們都很願意與你討論及配合。財運不太好，少逛購物網站，能減少一些損失。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

用心尋找，就會發現很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

內心充實，心情也就愉快了。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

工作用心，方能大獲全勝。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

思考讓你更加理智。

整體運：★★★☆☆

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

多關心家人。

整體運：★★★☆☆

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 電影

上一則

學起來…查男友手機有沒有私藏性感照 搜尋這些關鍵字

延伸閱讀

11月22日星座運勢 金牛偏財運佳 處女工作任務重

11月22日星座運勢 金牛偏財運佳 處女工作任務重
11月21日星座運勢 巨蟹諸事順利 處女財運突出

11月21日星座運勢 巨蟹諸事順利 處女財運突出
11月20日星座運勢 雙魚愛情運旺盛 獅子注意團隊合作

11月20日星座運勢 雙魚愛情運旺盛 獅子注意團隊合作
11月19日星座運勢 天蠍春風滿面 水瓶驚喜連連

11月19日星座運勢 天蠍春風滿面 水瓶驚喜連連

熱門新聞

想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。（取材自Apple）

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

2022-11-17 08:09
美國西南航空一位乘客日前把手機忘在登機門區域，機師建議地勤人員試試跳著把手機交給他。從影片可見，他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的手機。（照片翻攝':FACEBOOK / Southwest Airlines）

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

2022-11-18 04:47
一名網友分享兩扇廁所門外標示「H」和「D」，詢問究竟哪間才是男廁，引來網友專業回覆。 （取材自臉書）

哪個才是男廁？ 尿急找廁所 門竟標「H」、「D」

2022-11-18 23:13
TikTok上有名麥當勞員工(@shehasaproblem)分享他的發現。（取材自pexels）

從點餐看出你是什麼人？麥當勞員工分享「6顧客類型」

2022-11-18 01:35
阿姨這髮型引起網友大讚「蒲公英婆婆」。（取材自臉書爆料公社）

阿姨「蒲公英」髮型太吸睛 網笑：空氣瀏海退流行了

2022-11-19 21:54
美國紐約市甘迺迪國際機場的一位運輸安全局探員16日在X光掃描機發現一隻橘色虎斑貓困在托運行李內，隨即把牠安全地弄了出來。（照片翻攝：TSA / nbcnews.com）

橘貓困在托運行李內 X光掃描機讓牠驚險躲過可能的悲劇

2022-11-23 05:38

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵