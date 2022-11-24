11月24日星座運勢 天秤內心充實 射手工作用心

牡羊座

易受干擾的一天。

整體運：★★☆☆☆

即便是感情穩定的情侶，在強勢的情感寒流來臨時亦難免受到衝擊，小爭吵隨之而來。財運尚可，易得到親友的援助，從而度過眼前的難關。因工作環境的差強人意而想離開所在工作崗位，對外在條件要求甚高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天容易與人起爭執。

整體運：★☆☆☆☆

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

冷靜處事，切勿感情用事。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

與伴侶結合能讓精神愉悅。

整體運：★★★★★

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資 上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

獅子座

內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★☆

今天十分適合出席交際場合，有機會遇到聊得來的對象，在機智言談交流中，發展出微妙的情愫。工作運還不錯，只要你放下面子問題，主動提出需求，同事們都很願意與你討論及配合。財運不太好，少逛購物網站，能減少一些損失。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

用心尋找，就會發現很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

內心充實，心情也就愉快了。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

工作用心，方能大獲全勝。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

思考讓你更加理智。

整體運：★★★☆☆

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影 ，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

多關心家人。

整體運：★★★☆☆

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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