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世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

11月16日星座運勢 金牛頭腦敏銳 雙魚沉浸回憶

科技紫微網

牡羊座

運勢普通的一天，情緒比較低落。

整體運：★★☆☆☆

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

想賺錢就得先省錢。

整體運：★★☆☆☆

對方有點反感你施加的緊迫盯人，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多分細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

緊跟愛情的步伐。

整體運：★★★☆☆

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

連身邊的人都被你的好心情所影響。

整體運：★★★★★

愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作方面外在助力強，可望獲得實質性的突破。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

站得高看得遠。

整體運：★★☆☆☆

情人對你說些你並不感興趣的事情，也要耐住性子傾聽才好，莫掃了他的興；莫計較眼下的得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利；適時向需要幫助的同事伸出援手，立即能建立起革命友情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

控制現金流量。

整體運：★★★★☆

追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規畫錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

要主動創造機會。

整體運：★★★☆☆

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

工作愉快的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

整體運勢不錯，多注意一些細節。

整體運：★★★★☆

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

易沉浸在回憶中。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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