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11月7日星座運勢 金牛主動追愛 獅子充滿幹勁

科技紫微網

牡羊座

不小心說錯話，易惹來糾紛。

整體運：★★★☆☆

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

對待愛情還需主動一點。

整體運：★★★☆☆

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要懂得精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時，可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，以別人的經驗為借鏡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★☆☆☆

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心態好，自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★☆

另一半時髦的打扮，讓你的眼前為之一亮，會不由自主地想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著你出色的言談，引來了眾人的目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

獅子座

追求效率，不畏挑戰。

整體運：★★★☆☆

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

成功重在溝通。

整體運：★☆☆☆☆

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

充滿幹勁，積極上進。

整體運：★★★★★

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

水瓶座

授人以魚，不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

多注意休息。

整體運：★★★☆☆

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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