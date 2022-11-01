我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

當年家窮…茱莉亞羅勃茲：我出生 是金恩博士付帳

11月1日星座運勢 金牛改掉任性 獅子遠距戀愛情意濃

科技紫微網

牡羊座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

不說出來別人不會知道你的想法。

整體運：★☆☆☆☆

當另一半的行為令你惱怒時可別用沉默來懲罰對方，只有冷靜後告訴他哪裡做得不對，這樣他才可能愉快接受你的批評；今天不能投資過多集中於單一產品，導致風險過於集中、虧損率高；多與父母進行互動溝通，他們能給你在生活、為人處事方面做出提點。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

普通的一天，宜趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

工作、興趣同樣可以培養。

整體運：★★★★☆

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

愛情甜蜜，還會有意外的收入。

整體運：★★★☆☆

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

需主動向外尋求錢財機會。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

有志者事竟成。

整體運：★★★☆☆

學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

整體運：★★☆☆☆

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

心情舒暢，諸事順心遂意。

整體運：★★★★★

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

運氣棒棒的一天。

整體運：★★★★☆

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語，便讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 電影

上一則

價格曝光 Netflix打擊共享帳號 2023年將「額外收費」

下一則

「請問您願意嫁給我嗎？」他訂製麻將向女友求婚

延伸閱讀

10月30日星座運勢 獅子向外尋財源 水瓶克制占有欲

10月30日星座運勢 獅子向外尋財源 水瓶克制占有欲
10月29日星座運勢 金牛避免衝動 雙魚桃花運佳

10月29日星座運勢 金牛避免衝動 雙魚桃花運佳
10月28日星座運勢 雙子魅力無窮 處女朋友運佳

10月28日星座運勢 雙子魅力無窮 處女朋友運佳
10月27日星座運勢 獅子別忍氣吞聲 射手上進心強烈

10月27日星座運勢 獅子別忍氣吞聲 射手上進心強烈

熱門新聞

有網友發現好市多標價牌上的符號具特殊意涵，好市多亞太區總裁張嗣漢也證實確有其事。（截圖自臉書）

好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品

2022-10-23 23:52
22歲的麥迪森2019年在臉書賣出一台舊底片機，因此看到底片機市場潛力，短短一年開發出可持續使用的底片機，在第一年賺進200萬美元。圖為官網宣傳圖。（取材自Instagram）

22歲女生靠這「老東西」嗅到商機 創業1年賺進200萬

2022-10-24 21:23
肯塔基州煤礦工人麥蓋爾（中）上週末為了讓3歲兒子及時趕到球場觀看人生第一場籃球賽，穿著制服和工作鞋陪兒子一起看球，父子倆照片在網路上瘋傳。（圖取自twitter.com/UKCoachCalipari）

不願兒錯過人生首場籃球賽 礦工爸穿工作服趕赴球場

2022-10-26 15:04
英國一名男子因擁有長達26.67公分的「凶狠武器」，使生活遇到許多挫折。示意圖。（取材自Ingimage）

擁26公分「TOP GUN」 他悲嘆：女生都只想一夜情試車

2022-10-30 03:36
吉林延邊有女子日前與朋友租住民宿，發現2樓廁所內的浴缸底部是透明的。（影片截圖）

泡澡會被看光光…民宿浴缸底部居然是「全透明」

2022-10-28 03:06
有網友好奇發問「飯店旅館的熱水壺敢用嗎？」貼文掀起熱議。(取材自ingimage)

旅館哪最髒？他不敢用熱水壺 網熱議「這1物」更恐怖

2022-10-27 20:42

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報