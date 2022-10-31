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10月31日星座運勢 雙子大膽表達想法 射手偏財運良好

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牡羊座

心懷感恩，可得好運。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

以不變應萬變。

整體運：★★★★☆

對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

巨蟹座

做好情緒管理很重要。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

脾氣比較暴躁的一天。

整體運：★☆☆☆☆

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

情緒不穩，工作易走神。

整體運：★★☆☆☆

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

才藝彰顯，易受關注。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

主觀意識強烈，聽不進人言。

整體運：★★★☆☆

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

整體運：★★★☆☆

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

心情不是很穩定，容易放縱自己。

整體運：★★☆☆☆

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

怕失去機遇而顯得有點緊張。

整體運：★★★☆☆

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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