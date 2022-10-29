10月29日星座運勢 金牛避免衝動 雙魚桃花運佳

金牛利用好每一分錢，衝動行事只會蒙受損失；與人相處要和氣，意見不合時也別大發脾氣。

牡羊座

今天是展現口才的一天。

整體運：★★★★☆

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

衝動是魔鬼。

整體運：★★★★☆

投資 時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

財務糾紛多，多留意金錢往來。

整體運：★★★☆☆

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

整體運：★★★★★

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

心情像花一樣盛開的一天。

整體運：★★★☆☆

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。

整體運：★★★★☆

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

整體運：★★★☆☆

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

嘴甜心善，非常受歡迎。

整體運：★★★★☆

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

在玩樂中獲得。

整體運：★★★☆☆

你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

休閒娛樂，放鬆身心。

整體運：★★★★☆

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身 房、茶藝館、咖啡 廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

相信自己的判斷。

整體運：★★★☆☆

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





