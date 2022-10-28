10月28日星座運勢 雙子魅力無窮 處女朋友運佳

牡羊座

相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資 運不佳，有投資計畫者可多了解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

工作遇到阻力，有點苦惱。

整體運：★☆☆☆☆

雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的癥結，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自信，要想俘獲對方的心，還是要積極表現，用行動來征服對方。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

今天狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。

整體運：★★★★★

愛情上浪漫而甜蜜，你的一舉一動都散發著魅力，能讓對方與你熱情相擁。好財運源於好的情報，各種場合都要記得豎起耳朵，將有用的財經消息一網打盡，以期投資獲利達到最大。今日宜求職，能力的凸顯加上勇於表現，是今日求職成功的關鍵，切忌不可畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

順心的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花繚亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先前投資有收網機會，切記不可過於貪心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

意料之外的事情對你的打擊較大。

整體運：★★☆☆☆

事業運低落，新計畫的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

運勢平順，得益於朋友助力。

整體運：★★★☆☆

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策畫易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

易得好運之神眷顧。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

別人的路讓別人去走吧。

整體運：★★☆☆☆

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

整體運：★★★☆☆

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

多份細心和貼心。

整體運：★★★☆☆

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。

整體運：★★★☆☆

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

內心的想法與不安要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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