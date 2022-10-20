10月20日星座運勢 牡羊好運眷顧 射手當心破財

牡羊座

今天好運氣特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

走累了不妨歇歇。

整體運：★★★☆☆

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資 熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

遇事別著急，辦法總比困難多。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規畫，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私 告訴你，只要當好一個傾聽者就，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

感情不會因時空而轉淡。

整體運：★★★☆☆

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

自信能增加個人魅力，提升愛情運。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

好心有時也不是件好事。

整體運：★☆☆☆☆

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

情緒不穩定，難以承受挫折。

整體運：★★☆☆☆

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

好運氣與你相隨。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





