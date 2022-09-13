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9月13日星座運勢 雙子情緒脆弱 摩羯面臨新挑戰

科技紫微網

牡羊座

今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

整體運：★★☆☆☆

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

脾氣比較暴躁的一天。

整體運：★☆☆☆☆

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

有點脆弱，不要把事情想過了頭。

整體運：★★☆☆☆

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

別讓自己活得太累。

整體運：★★★☆☆

工作沒有頭緒，計畫停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

從不同的角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

欠缺行動力，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

愛情發揮出它的魔力。

整體運：★★★★★

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

水瓶座

樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

整體運：★★★★☆

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

今天頭腦敏銳，做事條理分明。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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