11月18日星座運勢 金牛財運穩定 射手感情甜蜜

牡羊座

宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

整體運：★☆☆☆☆

投資 方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作 上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

事務繁多，應合理安排時間。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為工作而奔忙，但能得到對方的體貼與關懷，讓你感受到甜蜜與溫馨。財運較穩定，不過對待理財有點心不在焉，小心遺失錢財。感覺神經繃得太緊時，做做健身 操，可有效調節神經系統。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

桃花開得旺，要有追求的勇氣。

整體運：★★★★☆

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

平淡的日子，過得悠閒自在。

整體運：★★★☆☆

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

放下心中的包袱。

整體運：★★☆☆☆

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

健康最為重要。

整體運：★★☆☆☆

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光采；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★★

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的欲望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

少計較，心情好。

整體運：★★☆☆☆

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





