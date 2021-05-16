5/16-5/22星座運勢 摩羯人氣上升 天蠍財運有喜

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西。若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計畫的事情沒幾個能按時完成。與其事後焦急，還不如事前就做好時間管理，防止時間被白白浪費。

幸運色彩：鮭魚紅

幸運數字：4

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

此時不是開始新戀情或接受新工作的好時機，你面對的阻力會比你想像的還要大。最好還是按部就班，遵照原來的軌跡，做熟悉的事情。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★★☆

忙碌的工作將會佔據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。

幸運色彩：古銅青

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

射手座

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：石板灰

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

摩羯座

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。

幸運色彩：月光藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

生活狀態十分單調的一周。每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻煩入侵。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

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