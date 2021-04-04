我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

4/4-4/10星座運勢 牡羊座／感情升溫 雙子座／壓力漸散

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙子座

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

你豐富的想像力本周並未用在創意、創作上，而是用在猜忌、假設、胡思亂想上了。這對你的生活不但毫無幫助，反而造成自己不少的煩擾。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

這不是一個你可以事不關己的一周，你越想逃避某些問題，就越容易陷入困境。試著改變自己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：月光藍

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

本周許多事都不在你的掌控之內，但這並不會影響你所想要的最後效果。你過去看起來不起眼的人，在某個時刻卻扮演你的貴人；而你認為輕而易舉的事，卻會耗費你不少精力。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

指數 投資 天使

上一則

深圳翁養10公分幼鱷 8年長成2公尺巨獸…急送走

下一則

4月4日星座運勢 牡羊交際避免起口角 雙子好運上門

延伸閱讀

3月26日星座運勢 金牛財神眷顧 雙魚別太任性

3月26日星座運勢 金牛財神眷顧 雙魚別太任性
3月24日星座運勢 雙子別太固執 雙魚桃花上門

3月24日星座運勢 雙子別太固執 雙魚桃花上門
3/21-3/27星座運勢 巨蟹座／戀情升溫 天秤座／勿聽讒言

3/21-3/27星座運勢 巨蟹座／戀情升溫 天秤座／勿聽讒言
職場上的強者 3星座會抱老闆大腿、超有工作能力

職場上的強者 3星座會抱老闆大腿、超有工作能力

熱門新聞

洗碗機是輔助家事的好幫手。（取材自ingimage／示意圖）

洗碗機能不能將碗盤洗乾淨？內行人5字告訴你

2021-03-28 02:00
一名男子對另一名在麥當勞得來速點餐的顧客報以小復仇，被網友大讚「太天才了！」 （歐新社）

得來速點餐太慢被後車咒罵 他一招復仇 網讚天才

2021-03-30 02:45
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」

阿里山絕美櫻王滿開 專家賞櫻路線大公開

2021-03-29 19:05

俄地鐵站監視器乍現春光 神祕女郎露性感內衣走台步

2021-03-30 05:06
睡不好，百病叢生，可補充色胺酸、GABA、維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）、鎂或是維生素A、C、E等抗氧化物助眠。（取材自ingimage）

失眠會讓反應記憶力退化 營養師：這5種營養素助好眠

2021-03-28 03:20
長榮海運的貨運船近日擱淺在蘇伊士運河。(取材自Instagram)

EVERGREEN又堵了？微博瘋傳：長榮貨櫃堵住高速路

2021-03-27 04:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議