我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玩具包裹藏850隻活烏龜 紐約華男走私判兩年

南加暴風雨侵襲內陸多地 交通癱瘓、設臨時收容所

罕見變異不易生存 桃園鳥友目擊「白變洋燕」：太幸運了

記者朱冠諭／桃園即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
桃園市大園地區埤塘在耶誕節出現稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論。(桃園市野鳥學會提供)
桃園市大園地區埤塘在耶誕節出現稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論。(桃園市野鳥學會提供)

今天是聖誕節，桃園市大園地區埤塘出現極為罕見的生態奇景。一名參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」的鳥友，在例行調查中意外發現一隻通體潔白的洋燕個體，經確認為極其稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論，也成為今年聖誕節最特別的禮物。

桃園市野鳥學會表示，這隻白變洋燕是在大園地區一口埤塘旁被發現，當時鳥友正進行冬季埤塘鳥類調查的例行工作，因交通順暢，鳥友提早20分鐘抵達調查地點，在舉起望遠鏡觀察時，立即注意到遠方有一隻白色小鳥以洋燕特有的輕快振翅方式飛行。

經過仔細觀察其飛行姿勢、體型比例、尾羽分叉形狀及虹膜顏色等特徵，並透過鳥類辨識App「Merlin」進行比對確認，最終判定為洋燕的白化變異個體。令鳥友驚呼「真是太幸運了。」

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，據埤塘塘主透露，這隻醒目的白色燕子已在當地出現約1個多月，但因行蹤飄忽，並非每日都能觀察到；所謂「白變」並非真正的全白化症，而是色素表現異常的一種類型，導致羽毛部分或大範圍呈現白色，這類個體在野外生存困難，因此格外珍貴。

桃園市野鳥學會表示，該會每年冬季進行埤塘鳥類調查，目的是透過鳥類數據累計，為政府部門的桃園埤塘多用途規畫提供科學參考。這項公民科學計畫仰賴鳥友志工的定期觀察與回報，不僅能掌握候鳥動態，也有機會記錄到罕見或異常個體，逐步累積長期生態資料，也鼓勵更多民眾參與調查行列，「不需要是專家，只要願意走到戶外、學會觀察，每個人都有機會成為自然保育的重要一環。」

桃園市大園地區埤塘在耶誕節出現稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論。(...
桃園市大園地區埤塘在耶誕節出現稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論。(桃園市野鳥學會提供)

上一則

年度南加美食101揭曉 7家中系餐廳入選

延伸閱讀

聖誕節不打烊 芝城華埠湧人潮

聖誕節不打烊 芝城華埠湧人潮
泰勒絲聖誕節捐200萬賑飢「救心」也助身心受困的音樂人

泰勒絲聖誕節捐200萬賑飢「救心」也助身心受困的音樂人
聖誕大餐怎樣才吃不胖 營養專家揭可仿效這國民眾

聖誕大餐怎樣才吃不胖 營養專家揭可仿效這國民眾
紐約生存手冊／聖誕節、跨年夜當天 駕駛不須換邊停車

紐約生存手冊／聖誕節、跨年夜當天 駕駛不須換邊停車

熱門新聞

一名Reddit用戶指出，在種植了一些多肉植物、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花後，經過「原野化」的草坪更好整理了；繁星花示意圖，非新聞當事人的草坪。(取材自Unsplash @Takahiro NISHIZONO)

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

2025-12-20 22:20
四生肖未來兩年職場迎接轉機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

2025-12-21 23:25
有開火的家庭廚房就容易累積油污，網友分享自家廚房深度清潔習慣，以肥皂水擦拭牆面、抽油煙機、櫥櫃門板與爐台等高油汙區，強調方法簡單、省力，且不必擔心腐蝕材質。（取材自pexels.com@Pixabay）

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

2025-12-20 21:25
圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
五星座長時間的低潮即將結束，新的2026年值得期待。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

2025-12-23 21:25
許多人泡即溶咖啡可能會直接沖熱水，其實先用冷水調和成糊狀物再加熱水，能讓咖啡溶解更均勻，喝起來口感更佳。即溶咖啡示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Karyna Panchenko）

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

2025-12-23 22:20

超人氣

更多 >
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」

福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」
播放狗吠+嬰兒哭+警報 華裔夫婦長期擾鄰被捕

播放狗吠+嬰兒哭+警報 華裔夫婦長期擾鄰被捕
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘