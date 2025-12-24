台北動物園喜迎弓角羚羊新生兒 保育員充當保母「照書養」

我的頻道

記者林佳彣／台北即時報導
剛出生的羚羊寶寶需要密集照料，保育員得輪班從大清早到深夜挑燈餵奶。(台北市立動物園提供)
剛出生的羚羊寶寶需要密集照料，保育員得輪班從大清早到深夜挑燈餵奶。(台北市立動物園提供)

台北市立動物園的弓角羚羊家族12月喜迎新生小羚羊，但因初次生產的羚羊媽媽沒有如預期展現育幼行為，園方經評估，決定由保育員接手哺育寶寶，現在更有羚羊長輩們一同互動，可說是種另類的「代間教育」。

弓角羚羊目前在國際自然保育聯盟IUCN紅皮書列為CR（極危）等級，台北動物園的弓角羚羊家族現居在沙漠動物區，包含12月新生兒共有8隻。另為提供動物更好的生活環境，園方在台東建立衛星族群，還有2隻16歲高齡的弓角羚羊目前旅居在台糖池上牧野渡假村過著優閒的老年生活。

動物園表示，12月10日上午弓角羚羊媽媽誕生1隻雄性小羚羊，牠是初次生產，對於寶寶到來感到極度慌張，並未展現育幼行為；園方經過一段時間的行為觀察和審慎評估，決定啟動人工哺育機制，由保育員接手擔任起保母，負責哺育寶寶的任務。

園方說，弓角羚羊寶寶目前進食的狀態穩定，保育員會在陽光普照的日子，帶牠在戶外曬曬太陽，和鄰居阿公阿嬤、叔伯阿姨羚羊們打招呼，熟悉同類群們，或許日後還可以跟著羚羊長輩們學習如何進食草料，可說是種另類的「代間教育」。

動物園指出，剛出生的羚羊寶寶需要密集照料，保育員得輪班從大清早到深夜挑燈餵奶，但人工哺育不容易，如果將奶嘴正對寶寶口部，牠會撇過頭不喝，得從嘴巴側邊餵奶才能激發牠展現類似咀嚼的擠奶動作來喝奶。

園方透露，久未接手人工哺育的保育員得先一步步「照書養」，參考過去羚羊哺育研究資料及園內實際經驗，調整羚羊寶寶喝奶時的姿勢，確保奶水能讓羚羊寶寶順暢喝下吸收，之後還得教羚羊寶寶離乳吃草。

動物園說，為了讓羚羊寶寶熟悉同伴的存在，保育員試著不定期讓一頭高齡獨居的雄性弓角羚羊和寶寶相處。寶寶對其他羊的叫聲、氣味會有所反應，還會主動靠近羚羊爺爺，好奇地觀察牠吃草，甚至一度想討奶喝，把牠嚇了一跳。兩隻祖孫輩的羚羊目前互動良好，或許過一陣子寶寶還可跟著其他羚羊長輩學習如何進食草料，為離乳做準備。  

為面臨變化劇烈的日夜溫差，保育員在地面鋪滿乾草並提供保暖燈及包覆暖暖包的毛巾，為...
為面臨變化劇烈的日夜溫差，保育員在地面鋪滿乾草並提供保暖燈及包覆暖暖包的毛巾，為小羊保暖度過冬夜。(台北市立動物園提供)
台北動物園新生的弓角羚羊寶寶，一出生頭上就有一對漩渦，將逐漸長出羊角；此為2天大...
台北動物園新生的弓角羚羊寶寶，一出生頭上就有一對漩渦，將逐漸長出羊角；此為2天大的羚羊寶寶。(台北市立動物園提供)
保育員試著不定期讓一頭高齡的雄性弓角羚羊和寶寶相處、彼此互動，此為7天大的羚羊寶...
保育員試著不定期讓一頭高齡的雄性弓角羚羊和寶寶相處、彼此互動，此為7天大的羚羊寶寶。(台北市立動物園提供)
台北市立動物園12月10日有一隻雄性弓角羚羊寶寶平安出生。(台北市立動物園提供)
台北市立動物園12月10日有一隻雄性弓角羚羊寶寶平安出生。(台北市立動物園提供)

