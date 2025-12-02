浣熊闖維州酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放

維吉尼亞州漢諾威郡愛許蘭的一間酒類商店，11月29日發現一隻浣熊醉倒洗手間地板上。(美聯社)

維吉尼亞州 愛許蘭（Ashland, VA）一家酒類商店在「黑色星期五 」上演一起令人哭笑不得的事件，一隻醉醺醺的浣熊疑似闖入店內入，展開執法單位口中的「酒後暴走」，砸碎多瓶波本威士忌後醉倒在廁所地板上，並且遭到拘留。

福斯新聞與Axios報導，漢諾威郡動物保護與收容所表示，警方循著散落的破碎酒瓶追查到這名「蒙面嫌犯」，發現牠昏了過去，四肢攤開趴在洗手間的地板上。從官方分享的「尷尬」現場照片中，可以看到這隻醉醺醺的浣熊就趴在垃圾桶和馬桶旁。

官員表示，警方將這名毛茸茸、很可能還醉得無法自拔的「強盜」帶到動物收容所，等「醒酒後再進行偵訊」。聲明指出：「經過幾小時的睡眠後，除了可能的宿醉和一些糟糕的人生決定，牠沒有任何受傷跡象，已被安全野放，希望能吸取教訓，明白擅自闖入並非解決之道。」

收容所補充指出，由於浣熊是從天花板進入建築物，「順手把攝影機也弄下來」，因此沒有事件影像。警方尚未公布這隻浣熊闖入的動機，不過他們對收容所聲明的回應，是電視選秀評審考威爾（Simon Cowell）鼓掌的GIF圖。