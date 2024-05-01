黑面琵鷺全球普查 台灣仍是最受喜愛的度冬勝地

曾一度瀕危的黑面琵鷺，全球族群數量步步高升，今年增加355隻，2024年全球黑面琵鷺數量破紀錄。(取自「林業及自然保育署」臉書粉專)

黑面琵鷺是冬候鳥，每年秋冬由北方遷移到台灣度冬，台灣是全球黑面琵鷺最大的度冬區。林業及自然保育署臉書粉專表示，曾一度瀕危的黑面琵鷺，全球族群數量步步高升，今年增加355隻，2024年全球黑面琵鷺數量破紀錄。

林保署說，為了守護黑琵，每年1月香港 觀鳥會都會聯繫各國進行「2024年黑面琵鷺全球同步普查」，今年統計出爐，全球數量共計6988隻。其中，台灣在普查期間共調查到4135隻黑面琵鷺，占族群的59.2%，仍是最受黑面琵鷺喜愛的度冬勝地。

這次觀察也發現，台灣濁水溪口（彰化雲林交界）及屏東的數量有明顯增加，林保署說，顯示黑面琵鷺有往南北棲地擴散移動的現象。

林保署表示，台灣度冬的黑面琵鷺超過9成集中於西南沿海地區，其中台南數量最多，有2088隻。台灣的數量首次微幅下降，確切原因尚不明，但因2011年也曾經大幅減少，次年持續調查結果又回升，顯示族群調查仍需要看長期的趨勢

台灣將持續與各國一同守護黑琵。林保署表示，作為包括創造棲地，將與縣市政府合作，以「生態薪水」鼓勵漁民參加生態服務給付方案，將完成收成的魚塭再利用做為黑面琵鷺的安全覓食地。

第二是持續救傷，2023-2024年台南市野鳥學會和農業部生物多樣性研究所，共累計救援86隻黑面琵鷺，其中25隻經救援後已野放。第三是關注棲地品質：受傷黑琵多為肉毒桿菌毒素中毒，由於西南沿海冬季易高溫 及雨水少，極端氣候加劇也可能使棲地環境中的肉毒桿菌產生毒素的機會增大。