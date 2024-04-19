我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

適合全家旅遊 3個鮮為人知的國家公園

全球暖化海水升溫 瀕危物種儒艮面臨存亡危機

中央社曼谷19日專電
受到全球暖化影響，泰國南部安達曼海海域的海水升溫，導致海草面積大量減少，進一步影響以海草為主食的瀕危物種儒艮，儒艮被迫必須離開原有的棲息地尋找食物，甚至影響了儒艮的生存。美聯社
受到全球暖化影響，泰國南部安達曼海海域的海水升溫，導致海草面積大量減少，進一步影響以海草為主食的瀕危物種儒艮，儒艮被迫必須離開原有的棲息地尋找食物，甚至影響了儒艮的生存。美聯社

受到全球暖化影響，泰國南部安達曼海海域的海水升溫，導致海草面積大量減少，進一步影響以海草為主食的瀕危物種儒艮，儒艮被迫必須離開原有的棲息地尋找食物，甚至影響了儒艮的生存。

泰國公視（Thai PBS）報導，根據泰國農業大學（Kasetsart University）漁業學院的一個研究小組和海草危機委員會的一份研究顯示，受到全球暖化的影響，沿著董里府（Trang）、甲米府（Krabi）以及部分沙敦府（Satun）海岸線的安達曼海（Andaman Sea）海水溫度上升，且潮水水位特別低。

類似的現象也發生在攀牙府（Phang-nga）以及面對泰國灣（Gulf of Thailand）的達叻府（Trat）。

海洋生物學家、泰國農業大學漁業學院副院長董恩（Thon Thamrongnawasawat）表示，海水溫度上升會進而造成一種罕見的現象稱為「蒸海草」，海草在這樣的高溫下無法生存，然而海草是儒艮的主食，這樣的現象會迫使儒艮必須離開原有的棲息地以尋找新的食物來源。

董恩表示這個問題短期內無法解決，因為全球暖化導致海水溫度持續上升，政府正在思考如何復育海草。

泰國南部外海安達曼海域是俗稱海牛的儒艮棲息之地，但受到氣候變遷以及海洋污染的影響，儒艮的數量逐年減少。

以儒艮數量最多的董里府外海為例，海洋和海岸資源研究中心（Marine and Coastal Resources Research Centre of the Lower Andaman Sea）去年監測到194隻儒艮，包括12對媽媽與寶寶的組合，今年卻只監測到36隻，只有1對媽媽與寶寶的組合。

而儒艮大量減少的原因，專家認為是海草大量減少以及全球暖化進而改變了海洋生態。董里府外海擁有泰國最大面積的海草，科學家監測到6年前海草面積開始減少，且狀況逐年惡化。

泰國 暖化 氣候變遷

上一則

美國人1年丟失6800萬元硬幣 賓州公司尋寶7年撿回千萬

下一則

煮出香濃咖啡 這是最佳便宜咖啡機

延伸閱讀

泰女政客外遇24歲和尚養子 裸體獨處遭抓包辯：只是聊天

泰女政客外遇24歲和尚養子 裸體獨處遭抓包辯：只是聊天
泰今年旅遊人次已破千萬 中國旅客占比近兩成最高

泰今年旅遊人次已破千萬 中國旅客占比近兩成最高
霧霾籠罩泰國半數地區 總理要求部會全力協助民眾

霧霾籠罩泰國半數地區 總理要求部會全力協助民眾
馬英九北京下榻飯店 眾人紅毯歡送泰國公主詩琳通

馬英九北京下榻飯店 眾人紅毯歡送泰國公主詩琳通

熱門新聞

中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

2024-04-15 19:35
獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

2024-04-13 00:40
機上換座近來常引起爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

2024-04-17 20:20
四生肖升職有望，日子會越來越富裕。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

2024-04-15 20:40
（取材自canva)

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

2024-04-13 19:35
蘇蕊小時候常被拍到在爸媽身邊一起出門的照片，是外界矚目焦點。（路透資料照片）

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

2024-04-13 23:52

超人氣

更多 >
超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合

超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點