全球暖化海水升溫 瀕危物種儒艮面臨存亡危機

受到全球暖化影響,泰國南部安達曼海海域的海水升溫,導致海草面積大量減少,進一步影響以海草為主食的瀕危物種儒艮,儒艮被迫必須離開原有的棲息地尋找食物,甚至影響了儒艮的生存。美聯社

受到全球暖化 影響,泰國 南部安達曼海海域的海水升溫,導致海草面積大量減少,進一步影響以海草為主食的瀕危物種儒艮,儒艮被迫必須離開原有的棲息地尋找食物,甚至影響了儒艮的生存。

泰國公視(Thai PBS)報導,根據泰國農業大學(Kasetsart University)漁業學院的一個研究小組和海草危機委員會的一份研究顯示,受到全球暖化的影響,沿著董里府(Trang)、甲米府(Krabi)以及部分沙敦府(Satun)海岸線的安達曼海(Andaman Sea)海水溫度上升,且潮水水位特別低。

類似的現象也發生在攀牙府(Phang-nga)以及面對泰國灣(Gulf of Thailand)的達叻府(Trat)。

海洋生物學家、泰國農業大學漁業學院副院長董恩(Thon Thamrongnawasawat)表示,海水溫度上升會進而造成一種罕見的現象稱為「蒸海草」,海草在這樣的高溫下無法生存,然而海草是儒艮的主食,這樣的現象會迫使儒艮必須離開原有的棲息地以尋找新的食物來源。

董恩表示這個問題短期內無法解決,因為全球暖化導致海水溫度持續上升,政府正在思考如何復育海草。

泰國南部外海安達曼海域是俗稱海牛的儒艮棲息之地,但受到氣候變遷 以及海洋污染的影響,儒艮的數量逐年減少。

以儒艮數量最多的董里府外海為例,海洋和海岸資源研究中心(Marine and Coastal Resources Research Centre of the Lower Andaman Sea)去年監測到194隻儒艮,包括12對媽媽與寶寶的組合,今年卻只監測到36隻,只有1對媽媽與寶寶的組合。

而儒艮大量減少的原因,專家認為是海草大量減少以及全球暖化進而改變了海洋生態。董里府外海擁有泰國最大面積的海草,科學家監測到6年前海草面積開始減少,且狀況逐年惡化。