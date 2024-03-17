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紐約男自家養鱷魚34年 放泳池任人摸…遭警方帶走

編譯盧炯燊／綜合17日電
紐約州一名男子在家中飼養一條鱷魚長達34年，據稱生性溫馴，日前卻遭警察和動保官員以危害公共安全為由強行帶走。(美聯社)
紐約州一名男子在家中飼養一條鱷魚長達34年，據稱生性溫馴，日前卻遭警察和動保官員以危害公共安全為由強行帶走。(美聯社)

紐約州西部漢堡市(Hamburg)男子卡瓦拉羅(Tony Cavallaro)，34年前在自己家中游泳池飼養一條剛出生不久的幼鱷作為寵物。如今這條鱷魚已成為長達11呎，重達750磅的大傢伙，飼主讓鄰居的小孩子與鱷魚在泳池內玩耍。

不過此舉最近鬧大了，警方在得知「屋主嚴重危害公眾安全」後，13日採取行動抓走鱷魚，卡瓦拉羅在社群媒體發起請願，要求發還鱷魚，並且得到社區大力支持。

根據紐約州法律，禁止飼養鱷魚當寵物。

紐約州環境保護廳(NYSDEC)在回覆媒體詢問時指出，卡瓦拉羅的飼養許可證已於2021年到期，早已失效，而且飼養鱷魚的地點不符合安全標準，更重要是「據稱他允許公眾下水撫摸這條沒有安全措施的鱷魚。」

被抓走的鱷魚名叫艾伯特，身長11呎，體重750磅。(美聯社)
被抓走的鱷魚名叫艾伯特，身長11呎，體重750磅。(美聯社)

NYSDEC解釋，「屋主的設施未能滿足特定條件，以確保這種危險動物不會與人類接觸，也不會對人類或動物構成威脅。 」又說必須明確的是，即使飼主獲得適當的許可，也不准讓公眾接觸這類動物，因此有足夠理由撤銷許可並將牠重新安置。

此外這條大鱷有許多健康問題，包括雙眼失明及患有脊椎併發症等，但官方拒絕說明是否由於飼養環境造成。目前大鱷已被有執照的保育者照顧，直到找到合適的長期收留機構。

卡瓦拉羅則說，許可證失效緣於NYSDEC修改了飼養鱷魚的規定，因此他希望續簽時不獲理會，儘管他合法擁有這條名叫「艾伯特」(Albert)的鱷魚已有34年。

他在社媒的請願書指出，NYSDEC帶走艾伯特的理由是牠會傷害他人，然而每個見過或了解牠的人都知道這並非事實，艾伯特生性溫馴；又說他照顧艾伯特，比大多數人照顧他們的孩子還要好。

卡瓦拉羅又批評當日有20多名警察和相關人員湧進他家，如臨大敵似的穿著全套防彈衣，拿著長槍，把他當作罪犯一樣對待，製造的場景令人非常不安且完全錯誤，使人十分憤怒。

他的請願獲得社區大力支持，不少人認同卡瓦拉羅將艾伯特照顧得很好，充滿愛心。

紐約州 併發症 社群媒體

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