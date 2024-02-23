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31歲「全球最長壽狗狗」年齡疑造假 金氏紀錄撤銷頭銜

編譯徐榆涵／即時報導
葡萄牙阿蘭多獒犬「波比」生前獲金氏世界紀錄認證「世界最長壽狗」，如今頭銜遭撤銷。（路透）
葡萄牙阿蘭多獒犬「波比」生前獲金氏世界紀錄認證「世界最長壽狗」，如今頭銜遭撤銷。（路透）

榮獲金氏世界紀錄認證「世界最長壽狗狗」的葡萄牙阿蘭多獒犬「波比」（Bobi）去年10月去世，據報高齡31歲，但近日卻傳出年齡造假疑雲，金氏世界紀錄發起調查後，認為沒有證據證明牠的實際年齡，22日正式撤銷其頭銜。

CBS等報導，金氏世界紀錄（Guinness World Records）總監麥金利（Mark McKinley）表示，「目前我們沒有任何確鑿的證據，無法讓波比繼續擁有紀錄保持者的地位。當然，與任何紀錄一樣，如果我們收到任何新證據，我們將很樂意評估。」

麥金利指出，金氏世界紀錄通常需要至少兩份證人和主題專家的陳述以及照片和影片證明。有時也會透過晶片登記數據來評估。

他表示，由於葡萄牙到了2020年10月才強制要求對2008年以前出生的狗進行登記，而波比到了2022年，才在葡萄牙政府的寵物資料庫中註冊晶片資料，導致沒有證據來證明牠的出生日期。

金氏世界紀錄目前尚未確定新紀錄保持者，先前最長壽的狗是來自澳洲的牧羊犬布魯伊（Bluey），牠於1939年去世，高齡29歲又5個月。

晶片 澳洲

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