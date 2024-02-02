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泰「猴城」遭數千猴子大軍占領 居民嘆：我們住籠裡、牠們更自由

編譯徐榆涵／即時報導
泰國首都曼谷北部的華富里府過去擁有大量猴子，成為吸引遊客前往的一大亮點。(路透)
泰國首都曼谷北部的華富里府過去擁有大量猴子，成為吸引遊客前往的一大亮點。(路透)

泰國首都曼谷北部的華富里府（Lopburi）過去擁有大量猴子，成為吸引遊客前往的一大亮點，但疫情爆發後觀光業慘淡，這個繁榮市鎮現在卻面臨淪為「鬼城」的危機，因為多達3500隻的猴子大軍已占領整座城鎮，引發生活和安全問題。

紐約郵報等報導指出，猴患問題導致當地許多商家倒閉、企業搬遷、投資停滯，而有些當地人逃離家鄉，或是在家中設置路障防止猴子的狂暴攻擊。

Pingya購物中心副代表Surachat Chanprasit向當地媒體指出，猴群經常進入商場內，打擾前來購物的顧客。

租用空間出售商品的小企業主也通常每個月就要修繕屋頂、窗戶等被猴子損壞的地方。該購物中心兩年前掛牌出售，但一直沒有買家現身。

先前曾有中國的投資者有意收購，但當他意識到猴患問題尚未解決時，便無限期推遲了投資計畫。

此外，由於搶地盤的猴群占領華府里部分地區，當地政府只能在全市設立多個禁區。

民眾Kuljira Taechawattanawanna向法新社透露，「我們住在籠子裡，猴子自由地待在外頭」。她家中的露臺被迫蓋上屋頂，防止猴子闖入家中覓食。

當地民眾最初為了抑制猴群行動，試圖提供牠們糖果、汽水等垃圾食物，但卻造成反效果，猴子變得更亢奮。泰國國家公園相關部門員工Suttipong Kamtaptim表示，含糖食物刺激猴子繁殖更多後代。

泰國國家公園部現在啟動一項絕育計畫，希望能抑制猴群數量。當地政府2020年曾用水果將上百隻猴子引誘到籠子中，進行結紮手術。該計畫當時很成功，每天能抓到約500隻猴子，現在已失去效用。

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