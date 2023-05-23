保育有成 西藏珠峰自然保護區雪豹數量已逾百隻
據新華社報導，西藏近年來執行的「珠峰雪豹保護計劃」，對該地區雪豹棲息地展開監測和種群調查，累計監測面積超過3,000平方公里，初步估計珠穆朗瑪峰自然保護區內雪豹數量已經超過百隻。
雪豹是一種大型貓科動物，常在雪線附近和雪地間活動，故名「雪豹」。雪豹分布於青藏高原、帕米爾高原、天山山脈、阿爾泰山脈及中國西部和中亞東部的其它高山地區。其皮毛為灰白色，有黑色點斑和黑環，尾巴長而粗大，在岩石堆中是極好的保護色，有「雪山之王」之稱。
在西藏珠穆朗瑪峰自然保護區內，雪豹更被視為是該地區的「旗艦物種」，同時也被稱為「高海拔生態系統健康與否的氣壓計」。但西藏珠峰地區的雪豹一度被當局列為瀕危物種，數量甚至少於大熊貓。
雪豹通常生活於海拔2,500至5,000公尺的高山中，可耐受攝氏零下40度的嚴寒氣候，是大陸國家一級重點保護的野生動物。
為保護雪豹，2013年，珠峰國家級自然保護區管理局與非營利組織共同發起「珠峰雪豹保護計劃」。2017年，第二次青藏高原綜合科學考察研究將雪豹列為重點研究的高原物種，運用紅外相機、衛星定位系統等新技術開展雪豹族群規模、活動範圍和生活習性來研究。
根據「珠峰雪豹保護計劃」項目近年來的監測和調查顯示，珠穆朗瑪峰保護區內的雪豹數量持續上升，初步預測該保護區內的雪豹數量至少超過百隻以上。
對此，該保護區定日管理分局珠峰大本營管理站站長拉巴次仁感到非常高興。拉巴次仁表示，「10多年前，曾在珠峰大本營看過一次雪豹，這幾年通過架設在保護區內的紅外相機又見了幾次」。
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