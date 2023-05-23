保育有成 西藏珠峰自然保護區雪豹數量已逾百隻

雪豹是亞洲高山高原地區最具代表性的物種，圖為2021年10月28日在西藏丁青縣境內由紅外相機拍攝到的雪豹活動影像。（中新社）

據新華社報導，西藏近年來執行的「珠峰雪豹保護計劃」，對該地區雪豹棲息地展開監測和種群調查，累計監測面積超過3,000平方公里，初步估計珠穆朗瑪峰自然保護區內雪豹數量已經超過百隻。

雪豹是一種大型貓科動物，常在雪線附近和雪地間活動，故名「雪豹」。雪豹分布於青藏高原、帕米爾高原、天山山脈、阿爾泰山脈及中國西部和中亞東部的其它高山地區。其皮毛為灰白色，有黑色點斑和黑環，尾巴長而粗大，在岩石堆中是極好的保護色，有「雪山之王」之稱。

在西藏珠穆朗瑪峰自然保護區內，雪豹更被視為是該地區的「旗艦物種」，同時也被稱為「高海拔生態系統健康與否的氣壓計」。但西藏珠峰地區的雪豹一度被當局列為瀕危物種，數量甚至少於大熊貓。

雪豹通常生活於海拔2,500至5,000公尺的高山中，可耐受攝氏零下40度的嚴寒氣候，是大陸國家一級重點保護的野生動物。

為保護雪豹，2013年，珠峰國家級自然保護區管理局與非營利組織共同發起「珠峰雪豹保護計劃」。2017年，第二次青藏高原綜合科學考察研究將雪豹列為重點研究的高原物種，運用紅外相機、衛星定位系統等新技術開展雪豹族群規模、活動範圍和生活習性來研究。

根據「珠峰雪豹保護計劃」項目近年來的監測和調查顯示，珠穆朗瑪峰保護區內的雪豹數量持續上升，初步預測該保護區內的雪豹數量至少超過百隻以上。