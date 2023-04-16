我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

河南馬戲團表演失控 2獅子逃出籠衝向觀眾…人群驚逃

中國新聞組／即時報導
河南洛陽傳出一馬戲團15日在表演中，獅子突然逃出籠子。（影片截圖）
河南洛陽傳出一馬戲團15日在表演中，獅子突然逃出籠子。（影片截圖）

南韓日前有一隻斑馬逃脫，還在馬路上亂竄，台灣也發生狒狒從動物園逃脫事件，中國出現更驚悚的新聞，馬戲團的獅子在表演中衝出牢籠。河南洛陽一馬戲團15日表演時，兩頭獅子突然逃出籠子衝向觀眾席，嚇得眾人四處逃竄，還有人連鞋子都跑掉了。

這起事件發生在洛陽市洛龍區。根據中國媒體與洛陽區官方微博「洛龍政務」報導，15日上午10時45分左右，「環球巔峰國際大馬戲-洛陽站巡演活動」在試演過程中，獅子意外跑出獅籠。

來源：winwinchi

現場觀眾稱，當時馬戲團正在表演獅子鑽圈節目，表演現場架設有約兩人高的鐵柵欄將觀眾隔開。但由於馴獸師未將表演現場的門關好，表演中途，兩頭獅子突然一前一後從柵欄縫隙鑽出。

隨後，又有民眾拍到一頭獅子在一處停車場附近「散步」。另一段影片則顯示，現場眾多觀眾被突如其來的一幕嚇到四處逃竄，還有遊客鞋子都跑掉了。

洛陽市洛龍區通報，獅子意外跑出獅籠後，飼養員已及時將獅子誘捕入籠，未發生傷人情況。目前已責令該馬戲團停業整頓，相關調查處置工作正在有序開展。

不過隨著保育觀念提升，在傳出獅子從馬戲團逃出的消息後，不少中國民眾也在相關報導中留言呼籲：「抵制馬戲團！抵制動物表演！」

來源：看看新聞

河南 動物園 微博

上一則

四川熊貓吃胡蘿蔔噎到 飼養員急用哈姆立克法搶救

下一則

蘋果Apple TV平台當機 全美數千用戶受影響

延伸閱讀

4月15日星座運勢 獅子好運降臨 天蠍留意健康

4月15日星座運勢 獅子好運降臨 天蠍留意健康
4月13日星座運勢 金牛大膽示愛 獅子適合趕工

4月13日星座運勢 金牛大膽示愛 獅子適合趕工
比亞迪鄭州廠啟動 拚今年銷售300萬輛達標 當中國汽車製造一哥

比亞迪鄭州廠啟動 拚今年銷售300萬輛達標 當中國汽車製造一哥
想回河南掃墓遭親戚拒絕？李立群：別相信謠言

想回河南掃墓遭親戚拒絕？李立群：別相信謠言

熱門新聞

澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

2023-04-08 23:17
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。（路透）

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

2023-04-12 01:07
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。長壽長者示意圖。(圖／ingimage)

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

2023-04-09 20:15
日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關

傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關