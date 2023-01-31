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達拉斯動物園謎案 雲豹逃脫、禿鷲暴斃後又傳猴子遭竊

中央社達拉斯30日綜合外電報導
達拉斯警方今天表示，他們認為有人在圍籬剪了個開口，並抓走2隻皇狨猴（emperor tamarin monkey）。這種小型靈長類動物臉上彷彿留著很長的小鬍子。美聯社
達拉斯警方今天表示，他們認為有人在圍籬剪了個開口，並抓走2隻皇狨猴（emperor tamarin monkey）。這種小型靈長類動物臉上彷彿留著很長的小鬍子。美聯社

德州達拉斯動物園（Dallas Zoo）這個月怪事連連，過去幾週接連發生圍籬被破壞和1隻瀕危禿鷲離奇死亡，今天又有2隻猴子被人抓走，警方正調查這些事件。

美聯社報導，目前還沒有嫌犯在調查過程中被捕，且警方並未說明這些案件是否互有關聯。

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達拉斯警方今天表示，他們認為有人在圍籬剪了個開口，並抓走2隻皇狨猴（emperor tamarin monkey）。這種小型靈長類動物臉上彷彿留著很長的小鬍子。

動物園發布聲明表示，「這處棲地明顯遭人蓄意破壞」，但未說明其他細節。

達拉斯動物園13日剛發生1頭母雲豹失蹤事件，歷經1整天搜索後，最終在棲地附近找到牠，且警方說有人用工具在圍欄上切了個開口。葉猴的圍欄也發現類似切口，但沒有猴子逃脫。

園方接著在21日發現1隻瀕危禿鷲死亡，而且看來並非自然死亡。動物園園長兼執行長哈德遜（Gregg Hudson）說，禿鷲身上有「一道傷口」。

美國動物園管理員協會（American Association of Zoo Keepers）執行長韓森（Ed Hansen）說，他想不起來過往曾有哪個動物園如此頻繁地發生類似事件。

韓森說：「看起來某人真的對達拉斯動物園非常不滿。」

德州達拉斯動物園（Dallas Zoo）這個月怪事連連，過去幾週接連發生圍籬被破...
德州達拉斯動物園（Dallas Zoo）這個月怪事連連，過去幾週接連發生圍籬被破壞和1隻瀕危禿鷲離奇死亡，今天又有2隻猴子被人抓走，警方正調查這些事件。美聯社

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