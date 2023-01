科羅拉多「愛自拍的熊」發現攝影鏡頭 擺Pose狂拍400張

美國科羅拉多波德(Boulder)的野生景觀相當豐富,包括小狼、河狸、山獅、黑熊和各種鳥類棲息在此處,野生動物部門為了觀測而設立多台動態攝影 機,近期意外發現一隻「愛自拍的熊」。

衛報報導,波德野生動物部門設立這些裝置本是為了保護自然環境和土地資源,但一隻好奇的熊偶然發現後竟拍下數百張「自拍」,當相關人員檢查這台照相機時發現上面捕捉到的580張照片中約有400張是同一隻熊。曝光的照片可以從多個角度看到這隻「愛自拍的熊」,只見牠盯著鏡頭、伸出爪子、伸出舌頭、倒退走以及其他各種畫面。

部門發言人葉茲(Phillip Yates)指出「大多數動物都沒有注意到鏡頭,但這隻熊似乎被迷住」,還提到「一隻熊對我們的野生動物相機特別感興趣,並藉機拍了數百張自拍,這些照片讓我們笑了出來,我們認為其他人也會有同樣感受」。

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c