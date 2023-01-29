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科羅拉多「愛自拍的熊」發現攝影鏡頭 擺Pose狂拍400張

編譯張君堯／即時報導
科羅拉多波德的野生景觀相當豐富，包括小狼、河狸、山獅、黑熊和各種鳥類棲息在此處，野生動物部門為了觀測而設立多台動態攝影機，近期意外發現一隻「愛自拍的熊」。(取材自推特)
科羅拉多波德的野生景觀相當豐富，包括小狼、河狸、山獅、黑熊和各種鳥類棲息在此處，野生動物部門為了觀測而設立多台動態攝影機，近期意外發現一隻「愛自拍的熊」。(取材自推特)

美國科羅拉多波德（Boulder）的野生景觀相當豐富，包括小狼、河狸、山獅、黑熊和各種鳥類棲息在此處，野生動物部門為了觀測而設立多台動態攝影機，近期意外發現一隻「愛自拍的熊」。

衛報報導，波德野生動物部門設立這些裝置本是為了保護自然環境和土地資源，但一隻好奇的熊偶然發現後竟拍下數百張「自拍」，當相關人員檢查這台照相機時發現上面捕捉到的580張照片中約有400張是同一隻熊。曝光的照片可以從多個角度看到這隻「愛自拍的熊」，只見牠盯著鏡頭、伸出爪子、伸出舌頭、倒退走以及其他各種畫面。

部門發言人葉茲（Phillip Yates）指出「大多數動物都沒有注意到鏡頭，但這隻熊似乎被迷住」，還提到「一隻熊對我們的野生動物相機特別感興趣，並藉機拍了數百張自拍，這些照片讓我們笑了出來，我們認為其他人也會有同樣感受」。

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