振翅欲飛。

第一次聽朋友說起「雪貓」，我想到的是全身雪白的貓咪，待看到照片，我慶幸自己沒說出來。雪貓樣子軟萌可愛，激發我求知，網路就是我的百科全書，原來雪貓是雪地貓頭鷹的簡稱，俗稱，它還有個正式的名字叫雪鴞（Snowy owl）。雪鴞是貓頭鷹中體型最大的一種。

雪鴞全身雪白，頭部渾圓，雙眼炯炯有神，像兩隻琥珀晶亮。小鼻子小嘴巴，小到幾乎是象徵，埋在細細的羽毛中，完全萌噠噠。下身豐滿，羽毛柔軟蓬鬆，黑點斑駁，立在雪地裡安靜嫻雅，這麼美麗的動物，這麼美麗的名字，怎麼偏偏是貓頭鷹呢。

雪球團團。

背負不祥汙名

北方人稱貓頭鷹是夜貓子，報喪鳥，逐魂鳥，遇到貓頭鷹是不祥之兆。畫家黃永玉曾經畫過一隻貓頭鷹，睜一隻眼閉一隻眼，題句曰：「白天，人們用惡毒的語言詛咒我，夜晚我為他們工作。」文革中這幅畫被定性為「反黨反社會主義」的毒草，甚至把黃永玉押至中央美術學院的舞臺上開會批鬥。我的父母私下議論：夜貓子進宅，無事不來，畫什麼不好，單畫它呢？！言下之意，招惹一隻「壞」的鳥，馬上給人帶來厄運，這麼大人，難道不知深淺？我那時還小，跟著大人自然地把貓頭鷹劃歸另類，視為不吉利的鳥，但願一輩子也別碰到它。

端詳著雪鴞的照片，我怎麼也看不出有任何「不吉利」，它的臉型接近貓的嬌俏，頭上少了兩隻耳朵，更顯得憨態可掬。眼睛又大又圓，眼神嫵媚，閉著眼睛假寐時，像一團毛茸茸的蒲團，讓人想抱一抱，越看越可愛。

我心裡替雪鴞不平，試著在網上找證據給貓頭鷹家族「平反」。唐代《嶺表錄異》云：「北方梟鳴，人以為怪，共惡之。南中晝夜飛鳴，與鳥鵲無異。桂林人羅取，生鬻之，家家養，使捕鼠，以為勝狸。」中國 南北方對貓頭鷹的看法截然相反。北方人嫌棄，南方人鍾愛之，專門養貓頭鷹捕鼠。顯然厄運之說是人為的牽強附會，南方人更懂取之用之。再看百科全書，一隻貓頭鷹一年大概可捕食1000隻老鼠，為人類節約一噸糧食，絕對益鳥也！

屬貓頭鷹家族

在西方貓頭鷹代表智慧、理性和公平，被認為是掌管智慧和學問的鳥。古希臘人相信貓頭鷹是智慧女神的化身，跟蝙蝠在中國人心中一樣是祝福的象徵。德國哲學家黑格爾乾脆把哲學比作「密涅瓦的貓頭鷹」。

這些證據，足夠給貓頭鷹平反，厄運的傳說是人為的想像，是迷信，單從為人類節約糧食看，貓頭鷹簡直是人類的祝福。上帝創造萬物，相生相剋，沒有一樣是專門和人類過不去的，一切看人的心態。我心裡的疙瘩解開，對貓頭鷹的偏見消除，看雪鴞完全像情人眼中的西施，它是貓頭鷹家族中一朵美麗的白蓮花。

保護色與樹枝也搭。

雪鴞慣於生活在高寒地區，積雪的凍土，苔原都有它們的蹤跡，濃密的羽毛幫助它們禦寒，雪白的，毛色與環境渾然一體，也是最合適偽裝。雪鴞沒有固定的巢，四周遊走，灑脫得好像是老俠客，為生兒育女，夫妻倆安居一隅大概兩個月，然後又開始四處為家。夫妻一起撫育幼鳥，餵食，教它們飛翔，逮田鼠，抓魚。待兒女長大獨立飛走，雪鴞夫妻相依相守，是終身配偶，直到死亡把它們分開。根據雪鴞的習性，讓我想起一句話：人壞到一定程度「禽獸不如」，那是侮辱了禽獸。這是一句真理，人貴為萬物之靈，但在嚴酷的環境裡，面對忠誠、責任時，做得不見得趕得上雪鴞。現在不是孵化季節，它們因著食物鏈，遷徙到濕地和苔原地區。來到大紐約 ，這裡有廣袤的濕地凍土和田鼠供他們過冬。

萌萌噠。

習性晝行夜眠

雪鴞晝行夜眠，習性跟普通貓頭鷹晝眠夜出完全相反，為我們拍攝它創造了天時的優勢；12月下旬紐約下了一場大雪，又連續多天低溫，坡地、樹林裡，厚厚的積雪尚未融化，此地利也；我家高中生正在聖誕和新年假期中，有伴去尋雪鴞、拍雪鴞，這就是人和吧。荀子曰：上不失天時，下不失地利，中得人和而百事不廢。果然如此，第一天拍攝雪鴞，高中生凱旋而歸，照片拍得相當滿意，可就是凍殘了。我開玩笑說：如果有一件雪鴞那樣的羽絨服，保管你不冷，跟它商量著借來穿穿。

像不像美女穿裙子？

高中生洗了熱水澡出來，跟我說：「雪鴞的羽絨服真不能隨便借，您知道嗎？我今天只拍的是雌性雪鴞，如果我跟它借穿羽絨服，萬一被雄雪鴞看中，甚至娶走，那就麻煩啦。」哈哈，原來還有此中門道，雄雪鴞黑色斑點少，而且淺，全身更接近於雪白，越上年歲，羽毛越白；而雌性的，黑色斑點密集，體型比雄性大，這很特別，一般動物都是雄性又高又壯，雌性嬌小可愛，看來雪鴞不按牌理出牌，確實是很特別的貓頭鷹。

全副武裝拍攝

接下來高中生心心念念拍雄性雪鴞，第二天一大早起來，備好牛肉乾，能量棒，而且他穿上滑雪 褲，和最厚的羽絨服，雪地靴裡穿上保暖的高筒襪，頭上戴羊毛的帽子，看樣子，完全是打持久戰的架式，拍不到「美男子」絕不收兵。外面天色烏漆墨黑，路邊的積雪反射著寒光，一陣風吹來，緊緊圍巾，然而這點冷是雞毛蒜皮，高中生拍攝雪鴞的熱情能讓冰雪融化。

車開過清冷的街道，好像曠古的年月，路燈積雪和黑黢黢的樹影交錯，像一幅焦山水畫，黑白的天地間，車輪輾壓路面的迴響，更襯托出寂靜與與荒寒。沙灘上白茫茫一片，不遠處大西洋的波濤不知疲倦地拍打著海冰。腳踩進雪裡，淹沒過腳髁，拔出來再跨步，一步一咯吱，走出幾百米，開始呼哧呼哧大口喘氣，「跋踄」兩個漢字的深義，躍然浮出腦海，想到雪鴞可愛的樣子，每一步都值得。

草叢裡的美男子。

跨過雪原，沿著沙丘尋找雪鴞，腳下是凍土和冰。高中生的夥伴很內行，眼神分外好，一邊跋踄，一邊眼觀六路。他停步舉起相機，那就是「逮到獵物」啦！雄雪鴞，雄雪鴞，一陣狂喜，但不能喜形於色，雪鴞好像知道有人找，不動聲色地蹲在蘆葦叢中，給我們一個幾乎純白的背影。

背影也美噠噠。 引吭高歌。

快門的哢嚓聲讓它警覺，慢慢轉頭，轉頭，哇塞，拍到側臉，一隻眼睛，哦，張嘴了，好像跟我們說：Good Morning。接著轉頭，看到兩隻眼睛啦，繼續轉，一個大大的正臉露給我們，忙不迭按快門，雪鴞好像懂我們的心思，它慢慢轉回頭，讓我們再拍一輪。仿佛是一個妖媚的模特，不，比模特還高明，身子一動不動，只轉動腦袋，給側臉，變化眼神，嘴巴開合，就足令人著迷。如果雪鴞給羽絨服做代言，一定會大賣，高中生笑媽媽滿腦子生意經，提醒媽媽注意雪鴞的頭可以轉270度，哇哦，確實如此呢，它的背對著我們，臉又正對著鏡頭，這不正好270度嗎？回來研究照片，我們發現雪鴞的瞳孔時而大，時而小，最大時，幾乎是整個眼睛，最小都瞳孔是一個小黑點。上帝造萬物，真是奇妙。

低飛。

迎風展翅美翻

雄雪鴞好像發現獵物，它迎風展翅，穩穩起飛，哇哦，羽翅張開，潔白如雪，連身的羽絨服瞬間變成俏皮的毛裙，裙形隨風變化，一會兒是喇叭裙，一會兒是緊身裙。好像是聽到暗號，天空中又飛來幾隻雪鴞，高中生和夥伴激動得拍到手抖。雙兔傍地走，安能辨我是雄雌，雙鴞比翼飛，也很難區分雄雌，因為翅膀以下都是雪白的，黑點不明顯，貓臉又一樣漂亮。

飛翔。

高中生總有妙論，他指指雪鴞的小腿，說：「你們看，它小腿上一團白絨毛，蓬蓬著，像不像穿著燈籠褲，毛裙子配燈籠褲，哎呦，這裝扮也太新潮了。」高中生的話引起我們注意，雪鴞的小腿一直到爪，都覆蓋著雪白細毛，無論飛翔還是蹲著，都像穿著燈籠褲呢。

像不像穿燈籠褲？

拍攝雪鴞時，背著相機，走在冰上，一路走，一路拍，雪鴞飛得比人走得快，又不愛扎堆，分散在雪丘中，一個早上尋尋覓覓，走走停停，拍攝四五個小時，高中生樂在其中，雪鴞的白萌甜，誰不喜歡呢。