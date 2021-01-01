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被跨年夜煙火「嚇死」 數百隻鳥陳屍羅馬街頭

編譯周辰陽／綜合報導
義大利首都羅馬曾指定跨年當周禁止施放煙火，卻遭到民眾的無視，結果疑似導致數百隻鳥跨年夜陳屍街頭。（路透/Diego Fenicchia）
義大利首都羅馬曾指定跨年當周禁止施放煙火，卻遭到民眾的無視，結果疑似導致數百隻鳥跨年夜陳屍街頭。（路透/Diego Fenicchia）

世界各國陸續迎接2021年，義大利首都羅馬卻有居民親眼目睹數百隻鳥陳屍於街道上，讓跨年好心情頓時全沒了。動保團體認為，這都要怪民眾無視禁令，私自施放新年煙火，把鳥群活生生嚇死。

路透與太陽報報導，羅馬市長事前曾指定2020年12月31日至2021年1月6日禁止施放煙火，好保護民眾、動物與歷史遺跡，卻遭到數千人無視。

義大利首都羅馬曾指定跨年當周禁止施放煙火，卻遭到民眾的無視，結果疑似導致數百隻鳥...
義大利首都羅馬曾指定跨年當周禁止施放煙火，卻遭到民眾的無視，結果疑似導致數百隻鳥跨年夜陳屍街頭。（路透/Diego Fenicchia）

目擊者費尼恰（Diego Fenicchia）駕車行經特米尼車站（Roma Termini）附近的加富爾路（Via Cavour）時，見到路面與兩側人行道有著大量鳥類遺體，趕緊拿出手機拍攝，直呼好心情這下全沒了，更認為煙火真是人類的汙點，「加富爾路有幾百隻死去的鳥，真讓人傷心！好丟臉啊！太荒謬了！」，「我很抱歉，我居然開車輾過他們。」

據信死去的鳥多為椋鳥（Starlings），死因尚未確定，國際動物保護組織（OIPA）已直斥為「屠殺」，也認同費尼恰判斷的煙火肇禍。OIPA一位發言人指椋鳥棲息的附近社區曾點燃鞭炮與施放煙火，製造的巨響「讓牠們死於恐懼…一起振翅高飛後互撞，或是撞上玻璃窗或電線，更別忘記牠們能死於心臟病。」

目擊者費尼恰新年夜駕車行經羅馬特米尼車站附近的加富爾路，見到路面與兩側人行道有著...
目擊者費尼恰新年夜駕車行經羅馬特米尼車站附近的加富爾路，見到路面與兩側人行道有著大量鳥類遺體時，趕緊拿出手機拍攝，直呼好心情這下全沒了。（路透/Diego Fenicchia）

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