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無尾熊掛聖誕樹上以為是玩偶 屋主近看嚇壞：是活的！

 編譯中心／綜合報導
聖誕樹上掛了一隻無尾熊，屋主近看發現是活的。取材自臉書
聖誕樹上掛了一隻無尾熊，屋主近看發現是活的。取材自臉書

聖誕節將至，許多地方都已擺出聖誕樹或聖誕裝置，國外很多家庭也已開始著手裝飾家中的聖誕樹。澳洲一家人日前回家，發現家中聖誕樹上的吊飾散落一地，近看驚見樹上有一隻無尾熊，無尾熊甚至摘下假樹的葉子食用。由於無尾熊不願離開，屋主只好向當地無尾熊救援組織1300 Koalaz求助。

來源：9 News Australia YouTube

根據ABC News報導，阿得雷德（Adelaide）的阿曼達（Amanda McCormick）居住在南澳，因應聖誕節將至，在家中裝飾了一顆聖誕樹，2日全家為了工作外出，剩下16歲女兒塔伊拉（Taylah）在家，塔伊拉下午3點出門後，為讓寵物狗進出，她沒有鎖上門。

等到晚上6時全家人回家後，發現聖誕樹上的裝飾品散落一地，狗狗也跑到聖誕樹旁狂嗅，阿曼達一家人上前查看，才發現聖誕樹上掛了一隻無尾熊，她原以為是絨毛玩具，細看才發現是活生生的無尾熊。

樹上的無尾熊沒有發現聖誕樹是假樹，還將樹葉摘下食用，吃到發現是假樹後，才停止咀嚼吐出葉子。阿曼達將大門打開，希望無尾熊自行離開，但過了3小時後無尾熊仍不願離開，她只好撥打無尾熊救援組織1300 Koalaz求助。

報導指出，因為此事非常罕見，動保人員原以為是惡作劇電話，阿曼達說「對方以為這是惡作劇電話，因為這是他們第一次遇到無尾熊掛在聖誕樹的例子」。最後兩名動保人員抵達阿曼達家中，以毛巾蓋著無尾熊的眼睛與身體，才將無尾熊與聖誕樹分開，但當時無尾熊不斷掙扎，不只發出叫聲，甚至伸出手試圖抓人。

聖誕節 澳洲 facebook

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