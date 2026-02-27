支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

前推特執行長多西創立的支付公司Block 26日宣布，計畫裁撤超過4000名員工，約占公司總人數的一半。(路透)

前推特執行長多西（Jack Dorsey）創立的支付公司Block 26日宣布，計畫裁撤超過4000名員工，約占公司總人數的一半。消息公布後，該公司股價在盤後交易大漲逾24%。

CNBC報導，Block共同創辦人兼執行長多西在致股東信中表示：「今天我們向團隊報告一項艱難決定。我們將把Block的人數從超過1萬人縮減至不到6000人，意味著超過4000名員工將離開公司或進入協商程序。」

Block財務長阿胡賈（Amrita Ahuja）指出，此次裁員 將使公司「為下一階段的長期成長做好準備」。

阿胡賈表示：「在業務加速成長之際，我們選擇調整營運方式，看到以規模較小、但高度專業的團隊，並運用AI 自動化更多工作，有機會加快前進速度。」

多西也說，隨著企業從「智慧工具」中獲得更高效率，他預期其他公司也將對人力結構進行類似調整。多西表示：「我相信在未來一年內，多數企業都會得出相同結論，並做出類似的結構性改變。與其被動因應，不如誠實面對，主動按照自己的步調前進。」

其他公司如Pinterest、CrowdStrike及Chegg近期也宣布裁員，並直接將人力縮減歸因於AI正重塑企業人力結構。

多西在社群平台X發文表示，他面臨的選擇是，在這波轉型逐步展開之際，在數個月或數年間分批裁員，或是「現在就採取行動」。「我選擇後者，」多西寫道，「一再進行裁員將損害士氣、分散焦點，也會削弱客戶與股東對我們領導能力的信任」。

Axios報導指出，目前為止，企業界普遍認為AI不會造成大規模就業危機 ，但Block是最新一家公開將裁員與擁抱AI畫上關聯的知名公司，此舉勢必加劇白領就業市場的焦慮。