我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

一洲焦點／艾案天下大亂？美就業報告、國會護台

美1月新增13萬職缺 遠超預期的7.5萬

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
就業市場在開年表現強勁，令人鼓舞，圖為芝加哥一家餐館上周掛出的招聘信息。(美聯社)
就業市場在開年表現強勁，令人鼓舞，圖為芝加哥一家餐館上周掛出的招聘信息。(美聯社)

美國就業市場2026年開局回暖，1 月新增13萬個職位，表現遠超預期，失業率降至4.3%。但就業市場形勢良好，或會使聯準會推遲降息

綜合美聯社等媒體報導，聯邦勞工統計局(BLS)10日公布最新報告，上月非農就業新增職位13萬個，遠超市場預期的7.5萬，更遠多過2025年12月的4.8萬。在就業情況良好下，上月失業率4.3%，略低於預期的4.4%。

1月平均時薪月增0.4%，略高於預期0.1個百分點，年增3.7%。

但報告將2025年新增就業人數大幅下調至只有18.1萬個，是先前公布58.4萬個的三分之一，也是自2020年疫情爆發以來的最低水平。

報告出爐後，大多數經濟學者均認為是令人鼓舞的開局現象。

海軍聯邦信用合作社(Navy Federal Credit Union)首席經濟學者朗恩(Heather Long)表示，1月出乎意料強勁的新增就業，主要是由醫療照護與社會援助行業所驅動，但已足以穩定就業市場，是令人鼓舞的消息，特別是經過去年的招聘衰退之後。

醫療保健產業在上個月新增就業人數占了將近8.2萬，超過六成。製造業新增5000個工作機會，終結連續13個月的就業流失。聯邦政府則減少了3.4萬個職位。

招聘網站ZipRecruiter勞動經濟學者巴肖德(Nicole Bachaud)也認為，最新數據預示著「勞動力市場開始復甦」。她解釋，聯準會去年三度降息增強了雇主的招聘信心。

不過也有專家仍持懷疑態度，潘西恩宏觀經濟諮詢公司(Pantheon Macroeconomics)首席經濟師湯布斯(Samuel Tombs) 說，現在就斷言就業市場復甦還為時尚早，只能說勞動力市場是扭轉去年的頹勢。

聯準會一些官員曾指出，去年疲弱的招聘數據，說明借貸成本阻礙企業擴張，有需要降息。但現在就業強勁，這種觀點的說服力顯然不足。

川普總統一再要求短期內降息，這或使聯準會候任主席華許(Kevin Warsh)面臨壓力。

降息 聯準會 疫情

上一則

可愛多肉植物買回家卻走樣？用這一招搶救

下一則

巴西AI使用率全球居前 民眾熱情與憂慮並存

延伸閱讀

華許的工作更棘手？非農就業數據意外報喜 五大重點一次看

華許的工作更棘手？非農就業數據意外報喜 五大重點一次看
美去年12月零售銷售0成長 反映嚴寒、關稅及通膨衝擊

美去年12月零售銷售0成長 反映嚴寒、關稅及通膨衝擊
川普喊美利率應全球最低、華許管降息就行 兩Fed決策官員唱反調

川普喊美利率應全球最低、華許管降息就行 兩Fed決策官員唱反調
川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%

川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25
三星座二月感情關係走向更明朗。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Maksim Goncharenok）

感情不再拖延與模糊 3星座2月迎關鍵對話「關係更明朗」

2026-02-07 23:25

超人氣

更多 >
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返