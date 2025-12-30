我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動

解放軍公布對台發射多枚火箭畫面 聲稱「全部命中」

長榮航空年終6.5個月 星宇發「1個月」有員工嫌少

記者胡瑞玲、甘芝萁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長榮航空示意圖。(聯合報系資料照)
長榮航空示意圖。(聯合報系資料照)

長榮航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證多變影響，長榮航空今年將發放6.5個月年終獎金，另非主管調薪2500元(台幣，下同，約80美元)，子公司航勤年終部分也比照辦理。另外，有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月，星宇今(30)證實，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。

長榮航空表示，基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拚，將發放年終獎金與同仁共享營運成果，年終獎金發放除考量當年度營運績效外，也與股東權益、永續經營及公司未來營運規劃、個人整體績效表現相關，今年所有同仁努力創造的營運佳績，也是轄下公司同仁齊力協作達成的結果。

長榮航空今年第3季客運營收年減1成，貨運穩健。長榮航空與合併子公司第3季合併總營收新台幣524.35億元，年減8.3%，合併本期淨利63.23億元，年減32.2%；歸屬母公司淨利58.76億元，年減34.6%，每股盈餘1.09元。

星宇航空表示，在全體同仁持續努力下逐漸擴張，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎。

考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

華航年終尚未公布，預計明年1月9日勞資雙方進行協商。

長榮 星宇航空 簽證

上一則

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

下一則

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法

延伸閱讀

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
長榮航砸20億美元 購4波音客機、改艙

長榮航砸20億美元 購4波音客機、改艙
空服員病逝2個月 父控長榮：有時間做公關 沒時間還公道

空服員病逝2個月 父控長榮：有時間做公關 沒時間還公道
嚴冬飄暖意 台灣觀光芝城車站展魅力

嚴冬飄暖意 台灣觀光芝城車站展魅力

熱門新聞

乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

2025-12-28 02:30
五生肖明年運氣更好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JacLou- DL）

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

2025-12-26 23:20
3生肖會在2026年1月迎來職場大突破，有人升職為高層，有人跳槽進大廠，甚至有人直接跳三級晉升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

2025-12-28 23:20
養車不僅要考慮保險和維修費，折舊率也會大幅影響價值。圖為特斯拉Model S。(路透)

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025-12-25 18:25
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
四生肖未來兩年職場迎接轉機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

2025-12-21 23:25

超人氣

更多 >
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩