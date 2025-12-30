長榮航空年終6.5個月 星宇發「1個月」有員工嫌少

長榮航空示意圖。(聯合報系資料照)

長榮 航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證 多變影響，長榮航空今年將發放6.5個月年終獎金，另非主管調薪2500元(台幣，下同，約80美元)，子公司航勤年終部分也比照辦理。另外，有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月，星宇今(30)證實，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。

長榮航空表示，基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拚，將發放年終獎金與同仁共享營運成果，年終獎金發放除考量當年度營運績效外，也與股東權益、永續經營及公司未來營運規劃、個人整體績效表現相關，今年所有同仁努力創造的營運佳績，也是轄下公司同仁齊力協作達成的結果。

長榮航空今年第3季客運營收年減1成，貨運穩健。長榮航空與合併子公司第3季合併總營收新台幣524.35億元，年減8.3%，合併本期淨利63.23億元，年減32.2%；歸屬母公司淨利58.76億元，年減34.6%，每股盈餘1.09元。

星宇航空 表示，在全體同仁持續努力下逐漸擴張，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎。

考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

華航年終尚未公布，預計明年1月9日勞資雙方進行協商。