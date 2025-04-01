9職業最可能被AI取代 該如何轉型保住飯碗？

在全球人工智慧 （AI ）快速發展的時代，AI正在重塑勞動力市場，一些工作可能無法在這波轉變中生存下來。許多產業利用AI來提高效率，但有些職位正面臨全面消失的命運。財經媒體「Money Talks News」報導，AI正在快速侵略這9大領域的工作，專家也透露該如何持續在現有領域保持領先地位，而不被AI取代。

Money Talks News報導表示，全球不分行業都有許多雇主考慮開始以AI取代傳統勞動力，這在現今大AI的時代下已經是許多就業人士不得不面對的現實，專家也整理出9大危險職業以及給予建議該行業如何做轉型以維持領先地位。

1.資料輸入員

有了AI的協助，企業不再需要人工手動輸入資料，因為AI可以更快速、更少錯誤地完成這項工作。先進的軟體能在幾秒鐘內掃描、擷取並分類資料，使傳統的資料輸入工作幾乎成為過去式。如果工作涉及例行性的資料處理，學習資料分析或AI工具管理可以幫助轉換到更穩定的職位。

2.客服人員

AI聊天機器人和虛擬助理現在可以處理客戶查詢、處理退款和解決問題。隨著AI在自然語言處理方面的改進，人工客服的職位正在萎縮。專注於高層次的客戶體驗策略或升級管理可以在這個領域保持價值。

3.銀行櫃員

隨著網路銀行、行動存款和AI驅動的財務顧問興起，銀行正在減少分行人員。ATM和聊天機器人正在接管基本交易，使櫃員的工作機會減少。如果在銀行業工作，學習理財顧問或財富管理可以確保更好的職涯發展。

4.法律助理

法律研究曾經是法律助理的主要任務，現在則由AI驅動的工具處理，它們可以在幾秒鐘內篩選大量案例法。許多律師事務所正縮減法律助理的編制，轉而依賴能提供更快、更便宜結果的軟體。專攻法律科技可以在律師事務所中更加不可或缺。

5.倉儲作業員

機器人和AI驅動的物流系統正在接管倉庫作業，減少對人工的需求。自動化包裝、分類和庫存追蹤意味著在運輸和配送中心的工作機會減少。物流管理和AI系統維護的工作正在增加，使其成為絕佳的替代選擇。

6.收銀員

零售商 正在迅速以自助結帳系統和AI驅動的支付系統取代收銀員。從雜貨店到速食連鎖店，自動化正在減少可用的收銀員工作。學習零售管理、供應鏈 物流或電子商務營運可以開闢新的職涯道路。

7.會計事務員

由AI驅動的會計軟體現在可以對交易進行分類、偵測詐騙，甚至編製財務報表。雖然會計師仍提供監督，但專注於重複性工作的事務員卻面臨就業機會減少的問題。可考慮提升財務分析或鑑識會計的技能，這些職位仍需要人類的專業知識。

8.文書人員

辦公室行政與文書工作正在快速自動化，仰賴大量AI系統來進行文書行政庶務。未來相關人員可透過學習數位管理技能，轉型為企業流程優化與自動化系統管理專家。

9.電話行銷員

自動化的聊天機器人和AI驅動的客戶服務工具正在使電話行銷員幾乎過時。AI可以個人化銷售說詞、回應反對意見，並跟進潛在客戶，所有這些都不需要人類銷售人員。轉向需要深厚培養客戶關係和策略的銷售職位，可以領先自動化的腳步。

雖然AI正在讓一些工作過時，但它也創造了新的機會。專家透露關鍵是適應變化，學習新技能、保持靈活性，並專注於需要人類創造力、判斷力和解決問題能力的工作，可以幫助就業人士取得更好的職涯發展。

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